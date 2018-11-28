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МВФ советует Беларуси подумать про "план Б" на случай срыва переговоров с Москвой по компенсации
Глава миссии МВФ в Беларуси Жак Миньян. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY
«В этом случае сократится нефтепереработка, что приведет к снижению экспортных доходов и экономического роста. Негативное влияние будет оказано и на налоговые доходы в связи со снижением экономической активности, объема трансфертов от России и таможенных пошлин», — говорится в сообщении. Как ранее сообщалось, потери Беларуси от налогового маневра оцениваются в 600 млн рублей. Переговоры по компенсации еще продолжаются.
Ответные меры политики, по оценке МВФ, должны быть направлены на смягчение воздействия на платежный баланс и содействие перераспределению ресурсов в экономике, включая следующее:
- структурные реформы. В результате потери скидок на энергоносители усилится необходимость проведения ускоренных и более глубоких реформ в целях повышения производительности государственных предприятий, в том числе и нефтеперерабатывающих заводов;
- гибкий обменный курс для обеспечения необходимых корректировок в платежном балансе вкупе с бюджетной дисциплиной, предусматривающей отказ от неадресных и дорогих субсидий нефтеперерабатывающим заводам, а также применение дополнительных мер, необходимых для поддержания тенденции к сокращению долга;
- ужесточение денежно-кредитной политики для удержания инфляции в рамках целевого параметра и ограничения чрезмерной волатильности на валютном рынке.
При этом МВФ констатирует, что в Беларуси по-прежнему наблюдается устойчивое восстановление экономического роста после спада в 2014−2016 годах, что создает благоприятный фон для работы по устранению факторов экономической уязвимости и активизации потенциального роста.
«Постепенная консолидация бюджета, в том числе за счет отказа от внебюджетных видов деятельности, ведущих к формированию долговых обязательств, поможет обратить вспять тенденцию к росту государственного долга и сократить потребности в финансировании», — полагают эксперты.
Также Фонд рекомендует сохранить операционную независимость Нацбанка при направленности денежно-кредитной политики на поддержание низкой и стабильной инфляции; продолжать усилия по устранению сохраняющихся дисбалансов в финансовом секторе и снижению долларизации. «Хотя в решении проблем неэффективных государственных предприятий и развитии частного сектора достигнут определенный прогресс, необходимы более решительные реформы с учетом масштаба проблем. Будущие риски остаются повышенными ввиду сложной внешней ситуации», — предупреждают эксперты.
Хотя экономическая система, ведущую роль в которой играет государство, обеспечила полную занятость, она также привела к нерациональному распределению рабочей силы и капитала и снижению производительности, говорится в заключении. «Учитывая эти тенденции, мы прогнозируем среднесрочный рост около 2 процентов, что ниже того, что необходимо для ощутимого повышения уровня жизни и для приближения Беларуси к показателям более богатых стран региона», — резюмируют специалисты.
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Как ранее сообщалось, потери Беларуси от налогового маневра оцениваются в 600 млн рублей.
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