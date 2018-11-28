

Глава миссии МВФ в Беларуси Жак Миньян. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— говорится в сообщении. Как ранее сообщалось, потери Беларуси от налогового маневра оцениваются в 600 млн рублей. Переговоры по компенсации еще продолжаются.Ответные меры политики, по оценке МВФ, должны быть направлены на смягчение воздействия на платежный баланс и содействие перераспределению ресурсов в экономике, включая следующее:- структурные реформы. В результате потери скидок на энергоносители усилится необходимость проведения ускоренных и более глубоких реформ в целях повышения производительности государственных предприятий, в том числе и нефтеперерабатывающих заводов;- гибкий обменный курс для обеспечения необходимых корректировок в платежном балансе вкупе с бюджетной дисциплиной, предусматривающей отказ от неадресных и дорогих субсидий нефтеперерабатывающим заводам, а также применение дополнительных мер, необходимых для поддержания тенденции к сокращению долга;- ужесточение денежно-кредитной политики для удержания инфляции в рамках целевого параметра и ограничения чрезмерной волатильности на валютном рынке.При этом МВФ констатирует, что в Беларуси по-прежнему наблюдается устойчивое восстановление экономического роста после спада в 2014−2016 годах, что создает благоприятный фон для работы по устранению факторов экономической уязвимости и активизации потенциального роста.— полагают эксперты.Также Фонд рекомендует сохранить операционную независимость Нацбанка при направленности денежно-кредитной политики на поддержание низкой и стабильной инфляции; продолжать усилия по устранению сохраняющихся дисбалансов в финансовом секторе и снижению долларизации.— предупреждают эксперты.Хотя экономическая система, ведущую роль в которой играет государство, обеспечила полную занятость, она также привела к нерациональному распределению рабочей силы и капитала и снижению производительности, говорится в заключении.— резюмируют специалисты.