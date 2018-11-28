Синоптики обещают скорое потепление

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БЕЛТА

Еще в воскресенье ночью будет от -6 до -13 градусов, днем — от 0 до -7. Однако в начале недели в нашу страну придет теплый воздух с Атлантики. Прогнозируются дожди и мокрый снег.В понедельник ночью температура воздуха составит от -1 до -12 градусов, но днем на западе потеплеет — до +3, на востоке будет холоднее — до 6 градусов мороза. Во вторник в ночные часы ожидается от 0 до -7 (на Брестчине — 1-2 тепла), в дневные — от -2 до +4 градусов.