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Синоптики обещают скорое потепление

29.11.2018 14:49 — Разное | UDF  
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Фото: pixabay.com
Потепление в Беларуси начнется с понедельника, 3 декабря. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на синоптиков.

Еще в воскресенье ночью будет от -6 до -13 градусов, днем — от 0 до -7. Однако в начале недели в нашу страну придет теплый воздух с Атлантики. Прогнозируются дожди и мокрый снег.

В понедельник ночью температура воздуха составит от -1 до -12 градусов, но днем на западе потеплеет — до +3, на востоке будет холоднее — до 6 градусов мороза. Во вторник в ночные часы ожидается от 0 до -7 (на Брестчине — 1-2 тепла), в дневные — от -2 до +4 градусов.

 
 
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Потепление в Беларуси начнется с понедельника, 3 декабря.
 
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