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Джордж Клуни может стать крёстным ребёнка Меган Маркл и принца Гарри
Новости Великобритании. Голливудский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль могут стать крестными родителями первенца Меган Маркл и принца Гарри.
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Джордж Клуни с женой очень близки к Меган и Гарри. Амаль Клуни давно дружит с будущей мамой – подруги регулярно общаются.
Голливудский актер с супругой были гостями на королевской свадьбе и вечеринке после нее, а летом этого года молодожены посетили виллу Амаль и Джорджа в Италии, где Меган, наверняка, удалось понянчиться с годовалыми близнецами пары.
Источник, близкий к знаменитым семьям, отметил, что Амаль и Меган близки уже много лет и эта дружба также сблизила их мужей, которые стали приятелями.
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Новости Великобритании. Голливудский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль могут стать крестными родителями первенца Меган Маркл и принца Гарри. Как сообщает Daily...
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