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«Мы достаём потом живую ткань!» Как, благодаря предприятию «Крион», в Беларуси начали пересаживать костный мозг
Кислород, азот, аргон, инертные газы – это ценнейшие материалы для промышленности, медицины, сельского хозяйства, строительного комплекса. Чтобы получить эти компоненты, нужен всего лишь атмосферный воздух. Но разделить созданную природой смесь газов можно только, освоив технологию и имея комплекс специального оборудования. То есть необходимо создание целого производственного комплекса.
Открытое акционерное общество «Крион». Крупнейший игрок на рынке промышленных газов в Республике Беларусь. Бесспорный лидер в своем направлении. Предприятие с богатыми традициями и современным взглядом на ведение бизнеса. По сути, без такого производства невозможна жизнь человека и функционирование отраслей экономики. Оно необходимо, как воздух. И это касается каждого из нас. Газы окружают нас повсюду.
Олег Гаврюшин, директор ОАО «Крион»:
Сохраняя верность своим идеалам, приумножая опыт и открывая новые грани. Сегодня «Крион» успешно внедряет современные методы и технологии, осваивает новые виды продукции и услуг.
Юрий Шалухо, заместитель директора-главный инженер ОАО «Крион»:
Для получения газов – кислорода, азота, аргона – на предприятии используют воздухоразделительную установку. В основе применяемой технологии – принцип снижения температуры атмосферного воздуха. До тех пор, пока каждый из его компонентов не перейдёт в жидкое состояние. Только тогда его можно выделить из смеси.
Технически – это сложнейшая схема, довольно затратная и энергоёмкая. На производство одной тонны кислорода необходима тысяча киловатт/часов электроэнергии. В час на «Крионе» получают 6 тонн кислорода.
Андрей Красовский, главный энергетик ОАО «Крион»:
В процессе производства газов воздух проходит несколько этапов очистки – от мелких предметов, углекислого газа и влаги. Система работает в автоматическом режиме. А её точность отслеживают специальные датчики. Контрольных точек немало. По ним определяется начальное качество продукта. Это так называемый производственный контроль. На выходе каждая партия произведённой продукции проходит ещё одну проверку – в испытательной лаборатории. Только после заключения профессионального специалиста газ отправится к потребителю. Внимание к качеству продукции – огромное. И это одно из главнейших слагаемых успеха компании.
Михаил Филиппов, заместитель главного инженера по производству ОАО «Крион»:
Каждый баллон на производстве перед его наполнением проходит тщательный контроль. Это важнейший критерий безопасности. Газы на производстве получают из жидкостей путем газификации. Этот метод внедрён не так давно. Доказано, что таким образом удаётся произвести наиболее чистый продукт.
Евгений Бобарикин, начальник цеха производства газов и газовых смесей ОАО «Крион»:
Среди новинок компании – реализация газов в моноблоках. Газовый моноблок – это компактная система, позволяющая экономить на логистике. Кроме того, внедрена система заправки жидкими продуктами разделения воздуха криоцилиндров. Среди конкурентных преимуществ компании – возможность доставки груза в любую точку Беларуси.
Автопарк – гордость предприятия. «Крион» располагает современными моделями специальных автомобилей. Перевозка жидких и газообразных продуктов возможна в самые оперативные сроки. И это не просто слова. Репутация серьёзного партнера и надёжного исполнителя контрактов сопровождает компанию на протяжении всей истории.
Олег Гаврюшин:
Андрей Миткалёв, заместитель директора по коммерческим вопросам ОАО «Крион»:
Для отгрузки продукции на предприятии используется система электронного взвешивания. Внедрена фото и видео- фиксация. Это практически сводит к нулю человеческий фактор и риски, связанные с ним. И это ещё одна гарантия для потребителя: продукт будет получен в полном объёме.
Андрей Миткалёв:
За многие годы деятельности компании удалось навести экономические мосты с сотнями отечественных производств и организаций. Доверительные бизнес-отношения сложились с гигантами автопрома, предприятиями машиностроения, химической промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства.
Среди покупателей «Криона» – МАЗ, Тракторный завод, БелАЗ, «Интеграл», «Гомсельмаш», «Беларуськалий» и многие другие. Традиционно предприятие обеспечивает поставки кислорода в стратегически важные объекты страны – учреждения здравоохранения и научно-практические медицинские центры. Благодаря существованию этого производства несколько десятков лет назад уникальные возможности появились у белорусских трансплантологов.
Анатолий Усс, заместитель директора ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии»:
Валерий Омельянюк, заведущий отделением анестезиологии УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Минска»:
Виктор Пологонский, начальник центральной лаборатории ОАО «Минский тракторный завод»:
Экономическая стабильность и безопасность государства, сохранение здоровья людей, как приоритет в развитии предприятия. Участие предприятия в достижении стратегических целей государства – имеет огромный вес.
В 2017 году «Крион» получил широкое признание: Гран-при в конкурсе потребительских предпочтений «Продукт года» за производство высококачественных продуктов разделения воздуха. Событие стало дополнительным импульсом и позволило обрести дополнительную уверенность в завтрашнем дне.
Сергей Шмаенков, начальник производственно-технологического управления концерна «Белнефтехим»:
Олег Гаврюшин:
Юрий Шалухо:
Инвестиции в производство, поиск новых партнёров и рынков. У предприятия ещё много смелых идей, а значит и огромный потенциал в развитии. Небольшое производство, всего 160 штатных сотрудников, и каждый – на своём месте. Они научились наполнять воздух смыслом.
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«Мы достаём потом живую ткань!» Как, благодаря предприятию «Крион», в Беларуси начали пересаживать костный мозг
Кислород, азот, аргон, инертные газы – это ценнейшие материалы для промышленности, медицины, сельского хозяйства, строительного комплекса. Чтобы получить эти...
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