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Новичок сборной Беларуси по биатлону Ирина Кручинкина стала второй в спринте на Кубке IBU

29.11.2018 16:10 — Разное | Tut.by  
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Новичок сборной Беларуси по биатлону Ирина Кручинкина, выступавшая ранее за российскую команду, заняла второе место в спринте на стартовом этапе Кубка IBU в шведском Идре.


Фото: Инстаграм Ирины Кручинкиной

Кручинкина прошла оба рубежа без промахов (0+0) и восемь секунд уступила шведке Ингеле Андерссон (0+0). Третье место заняла россиянка Анастасия Морозова (1+0), проигравшая победительнице 32 секунды.

В гонке принимала участие еще одна экс-россиянка Инна Костюченко, но у нее гонка не получилось. С 5 (3+2) промахами бывшая лыжница стала 57-й (+3.41).

У мужчин победу праздновал россиянин Антон Бабиков (0+0). Виктор Кривко (1+1, +1.27) стал 19-м, Дмитрий Лазовский (0+3, +1.50) — 26-м.

Никита Лобастов и Елена Кручинкина не принимали участия в гонках из-за проблем с документами.

Дальше биатлонисты снова пробегут спринты, а затем — гонки преследования.

Кубок мира начинается в это воскресенье. В этот день в Поклюке пройдут смешанная эстафета и супермикст.

 
 
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Новичок сборной Беларуси по биатлону Ирина Кручинкина, выступавшая ранее за российскую команду, заняла второе место в спринте на стартовом этапе Кубка IBU в...
 
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