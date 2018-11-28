ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые вырастили плаценту вне организма женщины

29.11.2018 16:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Исследователи смогли вырастить из клеток человеческой плаценты трехмерный плацентоподобный органоид, который, как и настоящая плацента, состоит из нескольких клеточных слоев, и даже продуцирует гормоны. По словам авторов публикации в Nature, «плацента в пробирке» поможет детально изучить в лаборатории сигнальное взаимодействие между организмом женщины и эмбрионом, а также сосредоточиться в изучении нарушений развития плода и патологиях, связанных с беременностью, пишет N+1.


Изображение: sbtlneet / pixabay.com

Многие аномалии развития плода, а также состояния типа преэклампсии (токсикоза, сопровождаемого аномальным повышением давления) у беременных женщин развиваются в результате нарушения функционирования плаценты. Этот орган формируется в результате врастания зародышевых оболочек эмбриона (трофобласта) в стенку матки и обеспечивает питание, дыхание плода и его защиту от иммунитета матери. Кроме того, плацента вырабатывает гормоны, необходимые как для поддержания физиологического статуса беременности, так и для подготовки к кормлению будущего ребенка. Изучение патологий, связанных с плацентой, до сих пор было затруднено ввиду отсутствия адекватных моделей.

Исследователи из Университета Кембриджа под руководством Эшли Моффет (Ashley Moffett) вырастили на гелевой матрице генетически стабильный трехмерный органоид (трофобласт), который имитирует функции плаценты в первый триместр беременности. Ученые показали, что такой миниорган способен существовать в лаборатории в течение длительного времени (до года), и его можно «размножать» путем пересева клеток на новую матрицу.

В качестве исходного материала для выращивания «плаценты в пробирке» исследователи взяли донорский материал — клетки плаценты нескольких женщин, которые заселили в специальный матрикс. Кроме того, ученым пришлось перебрать множество вариантов ростовой среды, пока они смогли подобрать нужную комбинацию гормонов и ростовых факторов, обеспечивающую деление и дифференциацию клеток на матриксе.


Сравнение клеточных слоев в настоящей плаценте и выращенном органоиде Margherita Y. Turco et al / Nature 2018

Как показал анализ полученного в итоге органоида, он сформировал на матрице настоящий ворсинчатый трофобласт, с двумя основными популяциями клеток — клетками экстраворсинчатого слоя, которые взаимодействуют с эндометрием матки и материнскими артериями, и клетками синцитиотрофобласта, которые отвечают за обмен веществ и продукцию гормонов. Миниорган также оказался способен к продукции гормонов — в частности, он синтезировал хорионический гонадотропин, детекция которого в моче лежит в основе работы экспресс-тестов на беременность. Чтобы подтвердить продукцию гормона, авторы работы даже проанализировали при помощи такого теста ростовую среду миниплаценты — тест показал положительный результат.

Ранее ученые выяснили, что на молекулярном уровне выводковая сумка самцов морских коньков, которые вместо самок вынашивают мальков, напоминает по функциям плаценту.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исследователи смогли вырастить из клеток человеческой плаценты трехмерный плацентоподобный органоид, который, как и настоящая плацента, состоит из нескольких...
 
Новости дня
Новости разные
 
Меркель: Граничащие с Россией страны имеют право на собственный путь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика