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Макей выразил надежду, что военное положение не отразится на отношениях Киева с Минском
29.11.2018 15:49 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
Министр иностранных дел Беларуси прокомментировал конфликт в Керченском проливе.
"Убеждены, что стороны конфликта понимают свою ответственность за ситуацию в регионе, за региональную безопасность. Не хотелось бы, чтобы и со стороны внешних игроков тоже звучали какие-то эмоциональные заявления, которые, в конечном, итоге приведут лишь к дальнейшему росту напряженности", — цитирует Макея
Глава МИД сослался на предупреждение Лукашенко, который говорил об опасности мирового противостояния. По словам Макея, "то, что происходит сегодня в этом регионе, в районе Керченского пролива, подтверждает актуальность и реалистичность предупреждений, которые неоднократно высказывал глава белорусского государства, что мы постепенно сползаем к пропасти большого конфликта".
Как подчеркнул Макей, Беларусь тоже ощущает последствия этой конфронтации и надеется, что больше не будет предпринято шагов, чреватых ростом напряженности не только в регионе, но и во всем мире.
Министр подчеркнул, что Минск всегда готов "внести свой вклад, если это будет приемлемо соответствующим политическим игрокам, в урегулирование ситуации и в разрядку напряженности, которая, к сожалению, сегодня присутствует в нашем регионе".
Макей пояснил, что у белорусской стороны не было прямых контактов с вовлеченными в инцидент в Керченском проливе сторонами по поводу данной ситуации. " Конечно, нам было бы важно получить и от одной, и от другой стороны объективную информацию, чтобы иметь свой реальный анализ ситуации, связанной с инцидентом", — отметил он.
Министр выразил надежду, что военное положение, введенное в ряде областей Украины, не скажется на торгово-экономических и гуманитарных контактах между странами.
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Министр иностранных дел Беларуси прокомментировал конфликт в Керченском проливе.
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