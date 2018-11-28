Об изменениях в «Правила перевозки опасных грузов»





В Беларуси с 1 июня 2017 г. действует новая редакция «Правил по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь» (в ред. постановлений МЧС от 03.04.2012 N 24, от 10.12.2012 N 71, от 29.11.2013 N 59, от 14.03.2014 N 2, от 19.11.2014 N 32, от 12.03.2015 N 6, от 29.12.2016 N 79). Изменения коснулись всех субъектов перевозки опасных грузов.

Функции специалиста, ответственного за безопасность перевозки опасных грузов (пункт 413 Правил), расширятся до двадцати пунктов. Например, он обязан будет своевременно заключать договоры обязательного страхования гражданской ответственности (в соответствии Положением о страховой деятельности в РБ, утвержденным Указом Президента РБ от 25.08.2006г. №530).

Поскольку все обязанности такого специалиста закрепляет должностная инструкция, в нее необходимо внести соответствующие изменения.

Необходимо будет назначить специалиста, ответственного за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ (пункт 220 Правил). Ему потребуется пройти подготовку. В функции этого специалиста, кроме прочего, войдет контроль за наличием на транспортных средствах (ТС) требуемых документов и оборудования; состоянием и сроками испытаний используемого оборудования; состоянием контейнеров, ТС, мест погрузки, разгрузки, наполнением цистерн опасными грузами, допущенными к перевозке в этих цистернах и др. Эти функции так же должны быть записаны в должностной инструкции этого специалиста.

Грузоотправитель обязан маркировать тару и обеспечивать ее знаками опасности, а также разработать инструкцию о допуске ТС на его территорию под погрузку (разгрузку). Раньше это была обязанность организации-изготовителя и грузоотправителя.

Перевозчик должен согласовывать маршрут перевозки с ГАИ. По Правилам в новой редакции, если маршрут перевозки проходит по нескольким областям, для этого достаточно обратиться в ГАИ по месту нахождения грузоотправителя.

Изменился перечень документов водителя, которые он обязан иметь при себе во время перевозки опасных грузов. Так, маршрут перевозки понадобится исключительно при внутриреспубликанских перевозках. Аварийная карточка отменена. Перечень документов пополнился письменной инструкцией на случай чрезвычайных ситуаций, паспортом безопасности на перевозимый опасный груз,

условиями безопасности перевозки на конкретный опасный груз (для внутриреспубликанских перевозок). По Правилам в новой редакции водителю во время перевозки опасных грузов не обязательно иметь при себе удостоверение по охране труда.

В комплектацию ТС добавился карманный фонарь для каждого члена экипажа. Транспортное средство комплектуется средствами нейтрализации перевозимого опасного вещества и средствами индивидуальной защиты водителя как указано в условиях безопасной перевозки, письменных инструкциях и паспорте безопасности перевозимого опасного груза. Не требуется наличие ручного инструмента для аварийного ремонта, не образующего искру.

Вместо специальной аптечки, должна использоваться аптечка, укомплектованная согласно Приложения 3 к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.12.2014 № 80.

Изменятся требования к огнетушителям, находящимся на ТС. Так, на ТС должны будут находиться не меньше двух основных огнетушителей и дополнительные. Минимальная емкость одного из основных огнетушителей – 2 кг. Исключение – ТС для перевозки ограниченного количества опасных грузов в упаковках. В этом случае достаточно будет иметь один огнетушитель емкостью не меньше 2 кг.

Огнетушители должны быть легкодоступны и защищены от воздействия погодных условий.

Нельзя эксплуатировать транспортное средство, если нет свидетельства о его допуске к перевозке опасных грузов; у водителя нет свидетельства о подготовке для выполнения перевозки опасных грузов; истекли сроки проверки или эксплуатации цистерн; не соблюдаются требования к маркировке; имеются течи и потеки перевозимых жидкостей.

Владимир Кривицкий,

государственный инспектор отдела надзора Брестского областного управления Госпромнадзора.