Брестскую крепость разукрасили лозунгами сталинской эпохи. Минкульт: всё стереть

На территории Брестской крепости без разрешения властей появились фразы времён сталинской эпохи, а в оконных проёмах появились фотографии со сценами насилия с использованием оружия. Оказалось, что за этим стоит бывший второй секретарь Брестского горкомитета БРСМ, а ныне руководитель Молодёжного патриотического центра в Брестской крепости Пётр Пицко. Министерству культуры инициатива центра не понравилась − потребовали всё убрать, пишет правозащитный центр «Вясна».

Организация «За свой город» также пишет, что Молодёжный центр без согласования вырубил некоторые деревья и кустарники на территории крепости. Активисты обратились в Минкульт, и оттуда им ответили, что самовольные надписи сталинской эпохи нужно удалить, баннеры со сценами насилия демонтировать, а инициаторов оштрафовать. Игорь Масловский, глава организации «За свой город», считает, что «эпоха, которую пытаются реконструировать и перенимать отдельные лица, не является примером для воспитания нашей молодежи. И хотя в Западную Беларусь сталинский режим пришел намного позже, но ряды миллионов невинных жертв пополнились и Брестом».

Их поддержала Беларуская социал-демократическая партия. Вметсе они обратяться к местным властям с вопросом, чем занимается центр патриотического воспитания. По словам главы брестского отделения партии Анны Канюс, эта территория имеет великую историю: «Эти земли помнят героические битвы защитников древнего Бреста против монголо-татарского нашествия и судьбоносную встречу Витовта и Ягайло по планированию генеральной битвы с крестоносцами под Грюнвальдом. Именно здесь развивалось самоуправление с получением Магдебургского права, именно в нашем древнем городе была основана первая типографии на территории Беларуси и выдано Брестская Библия. Это место заключения Брестской Унии, Брестского мира и польской обороны крепости от нацистов в 1939 году».

Игорь Масловский добавляет, что «мы должны воспитывать молодое поколение на примерах и уроках всей нашей тысячелетней истории. Это будет справедливо для всех жителей города. Мы призываем органы власти восстановить историческую справедливость и наполнить патриотическое воспитание легендарным прошлым всех исторических эпох нашего города».