Работа мечты найдена, необходимые навыки и вдохновение что-то делать есть, но осталось самое страшное — написать резюме. Что это такое? Нужно ли перечислять мельчайшие подробности из своей жизни? А на сколько страниц? Главный специалист по персоналу белорусского портала TUT.BY Анна Григорьева делится лайфхаками по написанию успешного резюме, которое наниматель с большей долей вероятности дочитает до конца и позовет вас на собеседование.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Перестаньте думать шаблонами и штампами". Пять правил успешного резюме Главный специалист по персоналу TUT.BY объясняет, как написать резюме, на которое наниматель обязательно обратит внимание.