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Жизнь дороже шин
29.11.2018 — Разное | Савецкая вёска
Согласно Правилам дорожного движения, с 1 декабря до 1 марта водители автомобилей должны передвигаться по дорогам с использованием зимних шин. В связи с этим с 26 ноября по 6 декабря пройдет республиканская акция «Жизнь дороже шин», — рассказал «районке» начальник отделения ГАИ Дрибинского РОВД Виталий Громов.
Сотрудники Госавтоинспекции будут обращать внимание на использование водителями зимней резины. Тем, кто не успеет сменить шины до наступления календарной зимы, грозит административная ответственность — предупреждение или штраф в размере 0,5 базовой величины (12,25 рубля).
Напоминаем, что транспортные средства с изношенным протектором, высота которого менее 4 миллиметров, не могут участвовать в дорожном движении. Водители, игнорирующие данное требование, могут лишиться одной базовой величины (24,5 рубля). Если такое же нарушение будет выявлено инспекторами ГАИ повторно в течение года, водителю будет грозить штраф от двух до пяти базовых величин (от 49 до 122,5 рубля).
ГАИ рекомендует ориентироваться не только на ПДД. Полностью надеяться на то, что зимние шины предотвратят ДТП, будет неправильно, но при определенных условиях, если водителями соблюдается безопасная скорость с учетом дорожных условий, с их стороны нет лихачества и необдуманных действий – автомобиль на шинах с зимним протектором намного устойчивей и лучше «держит» дорогу.
Максим ТЕТЕРИН
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Согласно Правилам дорожного движения, с 1 декабря до 1 марта водители автомобилей должны передвигаться по дорогам с использованием зимних шин. В связи с этим с 26...
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