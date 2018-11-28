ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жизнь дороже шин

29.11.2018 — Разное | Савецкая вёска  
Размер текста:
A
A
A
Жизнь дороже шин
Согласно Правилам дорожного движения, с 1 декабря до 1 марта водители автомобилей должны передвигаться по дорогам с использованием зимних шин. В связи с этим с 26 ноября по 6 декабря пройдет республиканская акция «Жизнь дороже шин», — рассказал «районке» начальник отделения ГАИ Дрибинского РОВД Виталий Громов.
Сотрудники Госавтоинспекции будут обращать внимание на использование водителями зимней резины. Тем, кто не успеет сменить шины до наступления календарной зимы, грозит административная ответственность — предупреждение или штраф в размере 0,5 базовой величины (12,25 рубля).
Напоминаем, что транспортные средства с изношенным протектором, высота которого менее 4 миллиметров, не могут участвовать в дорожном движении. Водители, игнорирующие данное требование, могут лишиться одной базовой величины (24,5 рубля). Если такое же нарушение будет выявлено инспекторами ГАИ повторно в течение года, водителю будет грозить штраф от двух до пяти базовых величин (от 49 до 122,5 рубля).
ГАИ рекомендует ориентироваться не только на ПДД. Полностью надеяться на то, что зимние шины предотвратят ДТП, будет неправильно, но при определенных условиях, если водителями соблюдается безопасная скорость с учетом дорожных условий, с их стороны нет лихачества и необдуманных действий – автомобиль на шинах с зимним протектором намного устойчивей и лучше «держит» дорогу.
Максим ТЕТЕРИН
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно Правилам дорожного движения, с 1 декабря до 1 марта водители автомобилей должны передвигаться по дорогам с использованием зимних шин. В связи с этим с 26...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Швейцарии решают судьбу миллионов Гульнары Каримовой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика