В Жлобине в секцию по волейболу набирают детей 2009-2010 г.р.

Не так давно в социальных сетях жлобинчане интересовались, в какую спортивную секцию можно записать ребенка? Особенно, если он очень подвижный?

Спешим вас обрадовать. В "Центре олимпийского резерва" сейчас как раз начался набор в секцию по волейболу мальчиков и девочек 2009 - 2010 года рождения в группы начальной подготовки.

А что такое волейбол? Что он даст ребенку в плане физического и социального развития? Во-первых, это командный вид спорта, который поможет ребенку преодолеть комплексы, раскрепоститься, найти общий язык со сверстниками, а также воспитать чувство ответственности перед коллективом. Во-вторых, это хорошее физическое развитие, самодисциплина, улучшение внимания. А в-третьих, это замечальная возможность закалить характер.

Летом и во время школьных каникул ваши дети также будут заняты: на базе ЦОР организуется спортивно-оздоровительный лагерь.

Если у вас еще остались вопросы или вы уже определились с выбором, звоните тренеру Бовтрель Елене Викторовне по телефону +37529 1914661

Подготовила Людмила КРИЧКО.

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