|
В Жлобине в секцию по волейболу набирают детей 2009-2010 г.р.
29.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Не так давно в социальных сетях жлобинчане интересовались, в какую спортивную секцию можно записать ребенка? Особенно, если он очень подвижный?
Спешим вас обрадовать. В "Центре олимпийского резерва" сейчас как раз начался набор в секцию по волейболу мальчиков и девочек 2009 - 2010 года рождения в группы начальной подготовки.
А что такое волейбол? Что он даст ребенку в плане физического и социального развития? Во-первых, это командный вид спорта, который поможет ребенку преодолеть комплексы, раскрепоститься, найти общий язык со сверстниками, а также воспитать чувство ответственности перед коллективом. Во-вторых, это хорошее физическое развитие, самодисциплина, улучшение внимания. А в-третьих, это замечальная возможность закалить характер.
Летом и во время школьных каникул ваши дети также будут заняты: на базе ЦОР организуется спортивно-оздоровительный лагерь.
Если у вас еще остались вопросы или вы уже определились с выбором, звоните тренеру Бовтрель Елене Викторовне по телефону +37529 1914661
Подготовила Людмила КРИЧКО.
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не так давно в социальных сетях жлобинчане интересовались, в какую спортивную секцию можно записать ребенка? Особенно, если он очень подвижный? Спешим...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)