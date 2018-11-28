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Какие сухофрукты считаются самыми полезными?
29.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Сухофрукты, уверена диетолог Юлия Манчук, могут стать прекрасным дополнением к терапии при некоторых заболеваниях. Сушенные ягоды и фрукты благоприятно воздействуют на организм и способствуют его оздоровлению. Специалист выделила шесть самых полезных из них.
Сушеный инжир поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, улучшает функционирование органов пищеварения, почек. Ягода помогает избавиться от сухого кашля. Очень полезна курага, содержащая расширяющие и очищающие кровеносные сосуды вещества. Этот сухофрукт богат магнием и защищает от стрессов.
Поддерживать в норме психоэмоциональное здоровье способен изюм. Человек, употребляющий данный продукт, менее подвержен вспышкам гнева и раздражительности. Особенно он полезен людям, страдающим малокровием. Известен своими целебными свойствами и чернослив, налаживающий работу ЖКТ, нормализующий давление.
Сушеный ананас содержит вещество бромелайн. Благодаря компоненту из растительных ферментов сухофрукт, как отмечает российский диетолог, улучшает пищеварение и противостоит воспалительным процессам. Сушеная вишня способствует выведению из организма токсинов, спасает от судорог, а также является отличным отхаркивающим средством и антисептиком.
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Сухофрукты, уверена диетолог Юлия Манчук, могут стать прекрасным дополнением к терапии при некоторых заболеваниях. Сушенные ягоды и фрукты...
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