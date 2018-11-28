Площадка, но не детская

– Кто дал разрешение на установку киоска по продаже сигарет на площадке около магазина «Соседи»?

Это место – настоящий детский городок, где и на роликах катаются, и на велосипедах… Такой вопрос последние несколько дней редакции газеты задают жлобинчане. Мы обратились в райисполком. Вот что нам ответил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Михаил ВАБИЩЕВИЧ:

– На площадке действительно играют дети, особенно их много в летний период. Но эта территория не является в прямом смысле детской площадкой. Она, изначально предназначенная для выставки сельскохозяйственной техники, находится на балансе КЖУП «Уником» и сегодня используется для проведения массовых мероприятий: сельскохозяйственных ярмарок, выставок-распродаж промышленных и продовольственных товаров и т.д. Размещение на ней киосков для продажи товаров не запрещено действующим законодательством.

Подготовила Анна ШМИГИРЕВА.

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