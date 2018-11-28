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Печи «на военном положении»: борисовские теплосети зимой меняют теплотрассы. Жители уже мерзнут

29.11.2018 16:32 — Разное | Tut.by  
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В редакцию TUT.BY обратились жители военного городка Печи в Борисове: с наступлением зимних холодов местные теплосети занялись заменой теплотрасс, отопление включают только на ночь, в квартирах холодно. Люди возмущаются, почему замену труб нужно проводить в минус 10, если можно было это сделать до отопительного сезона?


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— Месяц назад у нас в городке вдруг начали менять старые теплотрассы, — рассказывает Наталья, жительница Печей. — И это была не вынужденная мера, а плановые работы! Как нам объяснили, только месяц назад поступило финансирование и бюджет нужно освоить именно в этом году. С 8 утра отопление отключается, горячей воды нет. Пока на улице было тепло, квартиры остывали не так быстро. Теперь к моменту включения отопления в 19.00 в комнатах уже +160С. И это с учетом того, что у меня маленький ребенок, поэтому дополнительно круглые сутки работает электрообогреватель. Вчера отопление нам дали только к 8 вечера. До нормальных 20−21 градусов квартира нагревается только к 2 часам ночи. В выходные, правда, работы не ведутся и в квартирах тепло.


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Недавно на подъездах появились объявления, в которых говорится, что ремонт теплотрасс планируют закончить к 31 декабря.


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— Рабочие, которые меняют трубы, нам говорят, что эти сроки не реальные — в лучшем случае в январе, — говорит Наталья. — Мы звонили на «горячую линию» горисполкома жаловаться, так нам там сказали, что жители городка еще должны сказать «спасибо» за замену теплотрассы.

Сейчас Печи представляют собой одну большую стройку — где-то новые трубы уже закапывают, где-то еще только обрезают старую теплотрассу. Для жителей земляные работы также доставляют неудобства. Например, строители не везде ставят ограждение траншей, устанавливают мостики для прохода к подъездам.


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В ЖЭУ-7, организации, которая обслуживает Печи, описали ситуацию в городке как «военное положение».

— Фактически, в Печах объявлено «военное положение», — говорит старший мастер ЖЭУ-7 Василий Русаков. — Мы работаем по новому графику дежурств, сантехники выходят и ночью и днем. Каждое утра участвуем на планерках и нам сообщают, какие сегодня будут отключать дома. К счастью, не весь городок сразу отключают от отопления, а частями. Центральную трассу тоже пока не трогают, поэтому котельная работает, в остальные дома поступает тепло и мы стараемся не допустить, чтобы трубы отопления завоздушивало. Мы делаем все возможное, чтобы не оставить людей без тепла.


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Тем временем столбик термометра опускается все ниже и жители городка опасаются, как бы коммунальщики не разморозили трубы в их подъездах.

По нашим сведениям, работы по замене теплотрасс в Печах должны были начаться в теплое время года. Однако деньги на это появились лишь осенью. Логично, что осваивать их начали с приходом морозов. Впрочем, суровый опыт зимних работ с трубопроводами систем отопления и горячего водоснабжения у Борисова есть — в декабре 2016 года в Печах уже меняли теплотрассы от первой котельной, которая греет треть домов в городке.

 
 
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Местные теплосети занялись заменой теплотрасс в городке в преддверии зимы. Жители Печей опасаются замерзнуть.
 
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