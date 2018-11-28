С 8 по 10 декабря закрывается движение через ЖД переезд по улице Пушкинской

В связи с проведением работ будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин через железнодорожный переезд по улице Пушкинской с 00.00 часов 8 декабря 2018 г. до 15.00 часов 10 декабря 2018.



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Об изменениях в маршрутах движения общественного транспорта будет сообщено дополнительно (см. ниже, обновлено).



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Просьба водителям и пассажирам планировать свои маршруты заранее с учётом данного обстоятельства! Основным "дублёром" в данном случае выступает ул. Скрипникова через Менжинского и далее на Пионерскую.



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Маршруты №№ 3, 16, 32 в указанное время будут следовать в объезд по улицам Мицкевича - Менжинского – Скрипникова в прямом и обратном направлениях.