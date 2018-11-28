Серьёзное ДТП в Бресте на ул. Л.Рябцева, есть пострадавшие

ДТП произошло сегодня, 29 ноября 2018 года в городе Бресте. По предварительной информации очевидцев, есть пострадавшие. В одном из автомобилей находились дети.



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На месте происшествия работают медики и сотрудники ГАИ .



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На фото и видео - участок от ул. Л.Рябцева до выезда из города в направлении Тюхинич.

Обстоятельства произошедшего выясняются.



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