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Серьёзное ДТП в Бресте на ул. Л.Рябцева, есть пострадавшие

29.11.2018 17:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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ДТП произошло сегодня, 29 ноября 2018 года в городе Бресте. По предварительной информации очевидцев, есть пострадавшие. В одном из автомобилей находились дети.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61070.php

Серьёзное ДТП в Бресте на ул. Л.Рябцева, есть пострадавшие

На месте происшествия работают медики и сотрудники ГАИ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61070.php

Серьёзное ДТП в Бресте на ул. Л.Рябцева, есть пострадавшие

На фото и видео - участок от ул. Л.Рябцева до выезда из города в направлении Тюхинич. 

Обстоятельства произошедшего выясняются.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61070.php

Серьёзное ДТП в Бресте на ул. Л.Рябцева, есть пострадавшие

 
Теги: Брест
 
 
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ДТП произошло сегодня, 29 ноября 2018 года в городе Бресте. По предварительной информации очевидцев, есть пострадавшие. В одном из автомобилей находились дети. На...
 
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Слуцк Город
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