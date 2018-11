Международный конкурс юных исполнителей «Ступени классики» пройдет 12 – 14 апреля 2019 года

Отдел культуры Брестского горисполкома, государственное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа искусств №2 г.Бреста», Общественное объединение «Побратимы Брест-Шуссенталь» объявляют о приёме заявок на участие в I Международном конкурсе юных исполнителей «Ступени классики». Конкурс проводится в Бресте с 12 по 14 апреля 2019 года по номинации «фортепиано-соло».



Учредитель конкурса: ОО «Побратимы Брест-Шуссенталь»

Организаторы конкурса:

Брестский городской исполнительный комитет (отдел культуры);

Государственное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа искусств №2 г. Бреста».

Партнёры конкурса:

Генеральное консульство Республики Польша в г.Бресте.

Оргкомитет Международного фестиваля мастеров искусств «Пёстрый тюльпан».

Оценивать выступление участников будет международное жюри из приглашенных музыкантов-исполнителей, профессоров и преподавателей средних и высших музыкальных учебных заведений. Председатель жюри — Народный артист Беларуси, профессор Игорь Владимирович ОЛОВНИКОВ.

Приглашаем принять участие в конкурсе детей и молодёжь в возрасте до 17 лет: учащихся детских музыкальных школ, средних специальных учебных заведений.

Заявки принимаются до 01 марта 2019 года по электронному адресу stupeni.classic@mail.ru С условиями проведения конкурса можно ознакомиться в группе Вконтакте: https://vk.com/muzykalka_brest

Справки по телефонам: (0162) 42-45-13, +375 29 725 25 39

Скачать пресс-релиз можно здесь — https://cloud.mail.ru/public/GYkB/1MmepQb2g

Условия проведения I Международного конкурса юных исполнителей Международного конкурса юных исполнителей «Cтупени классики» 12 -14 апреля 2019 года город Брест (Республика Беларусь), можно скачать здесь — https://cloud.mail.ru/public/JA4i/tUEpiHL8o

Terms of holding

Of the Ist International Contest of Young Performers

«Steps of classics»

12-14 April 2019

Brest (Republic of Belarus), can be downloaded here — https://cloud.mail.ru/public/EwcC/RGCcFPzrh