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Международный конкурс юных исполнителей «Ступени классики» пройдет 12 – 14 апреля 2019 года

29.11.2018 17:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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Отдел культуры Брестского горисполкома, государственное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа искусств №2 г.Бреста», Общественное объединение «Побратимы Брест-Шуссенталь» объявляют о приёме заявок на участие в I Международном конкурсе юных исполнителей «Ступени классики». Конкурс проводится в Бресте с 12 по 14 апреля 2019 года по номинации «фортепиано-соло».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61075.php

Международный конкурс юных исполнителей «Ступени классики» пройдет 12 – 14 апреля 2019 года

Учредитель конкурса: ОО «Побратимы Брест-Шуссенталь»
Организаторы конкурса:
Брестский городской исполнительный комитет (отдел культуры);
Государственное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа искусств №2 г. Бреста».

Партнёры конкурса:
Генеральное консульство Республики Польша в г.Бресте.
Оргкомитет Международного фестиваля мастеров искусств «Пёстрый тюльпан».

В год 1000-летия Брест объявлен культурной столицей Содружества Независимых Государств. Отдел культуры Брестского горисполкома, государственное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа искусств №2 г.Бреста», Общественное объединение «Побратимы Брест-Шуссенталь» объявляют о приёме заявок на участие в I Международном конкурсе юных исполнителей «Ступени классики». Конкурс проводится в Бресте с 12 по 14 апреля 2019 года по номинации «фортепиано-соло».

Оценивать выступление участников будет международное жюри из приглашенных музыкантов-исполнителей, профессоров и преподавателей средних и высших музыкальных учебных заведений. Председатель жюри — Народный артист Беларуси, профессор Игорь Владимирович ОЛОВНИКОВ.

Приглашаем принять участие в конкурсе детей и молодёжь в возрасте до 17 лет: учащихся детских музыкальных школ, средних специальных учебных заведений.
Заявки принимаются до 01 марта 2019 года по электронному адресу stupeni.classic@mail.ru С условиями проведения конкурса можно ознакомиться в группе Вконтакте: https://vk.com/muzykalka_brest
Справки по телефонам: (0162) 42-45-13, +375 29 725 25 39

Скачать пресс-релиз можно здесь — https://cloud.mail.ru/public/GYkB/1MmepQb2g

Условия проведения I Международного конкурса юных исполнителей Международного конкурса юных исполнителей «Cтупени классики» 12 -14 апреля 2019 года город Брест (Республика Беларусь), можно скачать здесь — https://cloud.mail.ru/public/JA4i/tUEpiHL8o

Terms of holding
Of the Ist International Contest of Young Performers
«Steps of classics»
12-14 April 2019
Brest (Republic of Belarus), can be downloaded here — https://cloud.mail.ru/public/EwcC/RGCcFPzrh

 
Теги: Брест
 
 
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Светлы шлях
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