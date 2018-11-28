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Международный конкурс юных исполнителей «Ступени классики» пройдет 12 – 14 апреля 2019 года
29.11.2018 17:08 — Разное | Виртуальный Брест
Отдел культуры Брестского горисполкома, государственное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа искусств №2 г.Бреста», Общественное объединение «Побратимы Брест-Шуссенталь» объявляют о приёме заявок на участие в I Международном конкурсе юных исполнителей «Ступени классики». Конкурс проводится в Бресте с 12 по 14 апреля 2019 года по номинации «фортепиано-соло».
Партнёры конкурса:
В год 1000-летия Брест объявлен культурной столицей Содружества Независимых Государств. Отдел культуры Брестского горисполкома, государственное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа искусств №2 г.Бреста», Общественное объединение «Побратимы Брест-Шуссенталь» объявляют о приёме заявок на участие в I Международном конкурсе юных исполнителей «Ступени классики». Конкурс проводится в Бресте с 12 по 14 апреля 2019 года по номинации «фортепиано-соло».
Оценивать выступление участников будет международное жюри из приглашенных музыкантов-исполнителей, профессоров и преподавателей средних и высших музыкальных учебных заведений. Председатель жюри — Народный артист Беларуси, профессор Игорь Владимирович ОЛОВНИКОВ.
Приглашаем принять участие в конкурсе детей и молодёжь в возрасте до 17 лет: учащихся детских музыкальных школ, средних специальных учебных заведений.
Скачать пресс-релиз можно здесь —
Условия проведения I Международного конкурса юных исполнителей Международного конкурса юных исполнителей «Cтупени классики» 12 -14 апреля 2019 года город Брест (Республика Беларусь), можно скачать здесь —
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Отдел культуры Брестского горисполкома, государственное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа искусств №2 г.Бреста», Общественное...
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