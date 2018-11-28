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Пропал мужчина - Матвеев Сергей: купил билет в Украину
29.11.2018 17:08 — Разное | Виртуальный Брест
ВНИМАНИЕ! Пропал мужчина - Матвеев Сергей Александрович, 1974 г.р.
Проживает по адресу: г. Брест, ул. Мопра 19. 26 ноября 2018 года в 13:05 на автобусе “Брест-Львов” пересек границу РБ - Украина (погран. переход “Доманово”).
Билет куплен до станции Ковель.
29 ноября предположительно был замечен в г. Луцке (Волынская обл., Украина).
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ВНИМАНИЕ! Пропал мужчина - Матвеев Сергей Александрович, 1974 г.р. Проживает по адресу: г. Брест, ул. Мопра 19. 26 ноября 2018 года в 13:05 на автобусе “Брест-Львов” пересек...
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