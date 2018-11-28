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5 декабря состоится открытие выставки «Былі, ёсць, будзем… » из коллекции музея в Бельске Подлясском

29.11.2018 17:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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5 декабря 2018 г. в 16.00 в выставочном зале УК «Брестский областной краеведческий музей» состоится открытие выставки «Былі, ёсць, будзем… » из коллекции музея в Бельске Подлясском (Республика Польша).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61071.php

5 декабря состоится открытие выставки «Былі, ёсць, будзем… » из коллекции музея в Бельске Подлясском

На выставке будут представлены 18 картин художника Мирослава Здрайковского. Они посвящены богатой материальной и духовной культуре жителей Бельской земли и уникальному её феномену - народному ручнику.

Ручник в народной культуре был особенно важным. Он сопровождал человека от рождения до смерти. Он был с человеком, его семьей, домом, хозяйством, природой, со всем, чем жил человек.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61071.php

5 декабря состоится открытие выставки «Былі, ёсць, будзем… » из коллекции музея в Бельске Подлясском

Мирослав Здрайковский родился в Бельске Подлясском, окончил Художественную Академию в Минске (Беларусь). Автор многих, в том числе персональных выставок, иллюстратор книг и компакт-дисков. Его творчество тесно связано с народной культурой.

Выставка будет работать до 3 февраля 2019 г.

 
Теги: Минск
 
 
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5 декабря 2018 г. в 16.00 в выставочном зале УК «Брестский областной краеведческий музей» состоится открытие выставки «Былі, ёсць, будзем… » из коллекции музея в...
 
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