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5 декабря состоится открытие выставки «Былі, ёсць, будзем… » из коллекции музея в Бельске Подлясском
29.11.2018 17:08 — Разное | Виртуальный Брест
5 декабря 2018 г. в 16.00 в выставочном зале УК «Брестский областной краеведческий музей» состоится открытие выставки «Былі, ёсць, будзем… » из коллекции музея в Бельске Подлясском (Республика Польша).
На выставке будут представлены 18 картин художника Мирослава Здрайковского. Они посвящены богатой материальной и духовной культуре жителей Бельской земли и уникальному её феномену - народному ручнику.
Ручник в народной культуре был особенно важным. Он сопровождал человека от рождения до смерти. Он был с человеком, его семьей, домом, хозяйством, природой, со всем, чем жил человек.
Мирослав Здрайковский родился в Бельске Подлясском, окончил Художественную Академию в Минске (Беларусь). Автор многих, в том числе персональных выставок, иллюстратор книг и компакт-дисков. Его творчество тесно связано с народной культурой.
Выставка будет работать до 3 февраля 2019 г.
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5 декабря состоится открытие выставки «Былі, ёсць, будзем… » из коллекции музея в Бельске Подлясском
5 декабря 2018 г. в 16.00 в выставочном зале УК «Брестский областной краеведческий музей» состоится открытие выставки «Былі, ёсць, будзем… » из коллекции музея в...
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