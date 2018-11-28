Нацбанк планирует снять ограничения на открытие физлицами счетов в иностранных банках

Национальный банк Беларуси в 2019 году планирует снять ограничения на открытие физическими лицами счетов в иностранных банках. Об этом сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц сегодня на первом международном деловом форуме Банка развития для иностранных партнеров "Перекресток Беларусь" (BelarusCrossway'18), передает корреспондент БЕЛТА.



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"В 2019 году планируется снятие ограничений на открытие физическими лицами счетов в иностранных банках, установление регистрационного порядка проведения юридическими лицами валютных операций, связанных с движением капитала", - отметил Сергей Калечиц, комментируя планы Нацбанка по дальнейшей либерализации валютного законодательства.

Предусмотрено принятие новой редакции закона о валютном регулировании и валютном контроле. Так, предполагается отменить административные процедуры при проведении валютных операций, связанных с движением капитала, при открытии и использовании счетов юрлицами за пределами Беларуси, установить сроки репатриации валютной выручки непосредственно в контрактах предприятий.

Зампред Нацбанка напомнил, что в 2017-2018 годах были увеличены сроки завершения внешнеторговых операций, отменена целевая покупка иностранной валюты и обязательная продажа валютной выручки.

Параллельно продолжится снижение уровня долларизации экономики - это значимо для снижения инфляционных ожиданий, повышения эффективности монетарной политики в целом.

Сергей Калечиц обратил внимание, что проводимая в Беларуси монетарная политика обеспечивает более комфортные условия для работы субъектам экономики. Снижение инфляции позволило постепенно снижать процентные ставки, повышая доступность кредитных ресурсов для бизнеса и экономики в целом. Это должно стать стимулом для роста производства, долгосрочных инвестиций, более широкого вовлечения малого и среднего бизнеса в экономику.

При этом в Нацбанке констатируют, что, хотя процентные ставки являются одним из ключевых показателей финансового рынка, инвестиционная привлекательность - это не только вопросы процентной политики. Инвесторы смотрят на ставки, риски, потенциал роста того или иного рынка - то есть на все условия в совокупности. Поэтому важным фактором финансовой и макроэкономической стабильности являются золотовалютные резервы - они во многом также определяют возможности страны по привлечению по доступной цене средств на международном рынке.

По словам Сергея Калечица, Нацбанк совместно с правительством принимает меры по наращиванию золотовалютных резервов, смещая акценты на недолговые источники их формирования. "При этом страна является добросовестным, ответственным заемщиком, вовремя обеспечивая погашение внешних и внутренних валютных долгов. Республика продолжит оставаться надежным исполнителем взятых на себя обязательств и далее", - подчеркнул он.

Нацбанк совместно с правительством продолжит последовательную денежно-кредитную политику, нацеленную на финансовую и ценовую стабильность. Это будет важным элементом повышения доверия бизнеса и усиления инвестиционной привлекательности страны, резюмировал Сергей Калечиц.