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Сколько стоят чеки «Жилье» в Минске после индексации?
В Минске проиндексированы именные приватизационные чеки «Жилье». Индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 года для индексации этих чеков установлен в размере 19,486 рубля.
Решение Мингорисполкома от 15 ноября опубликовано 28 ноября на Национальном правовом портале и вступило в силу после официального опубликования.
Чеки «Жилье» могут использовать белорусские граждане и члены и их семей, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе.
Чеки также используются для финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства, реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов, долевого участия в жилищном строительстве. Кроме того, их можно применять для покупки жилья, погашения задолженности по кредитам банков и ссудам юрлиц, взятым и использованным на данные цели.
Индекс роста стоимости чеков «Жилье» рассчитывают по средней стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья, которое строится с господдержкой, по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 года.
Как сообщал в октябре этого года Myfin.by, в Минске ранее индекс роста стоимости строительства жилья по отношению к его стоимости на 31 декабря 1991 года для индексации чеков «Жилье» составлял 16,77 рублей (решение Мингорисполкома от 23.08.2018 г. № 2773).
В Минской области этот индекс составлял 19,71 рублей, в Витебской – 18,10, в Брестской – 18,08, в Гродненской – 17, в Могилевской – 16,585, в Гомельской - 14,64.
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В Минске проиндексированы именные приватизационные чеки «Жилье». Индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 года...
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