Сколько стоят чеки «Жилье» в Минске после индексации?

Решение Мингорисполкома от 15 ноября опубликовано 28 ноября на Национальном правовом портале и вступило в силу после официального опубликования.





Чеки «Жилье» могут использовать белорусские граждане и члены и их семей, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе.





Чеки также используются для финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства, реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов, долевого участия в жилищном строительстве. Кроме того, их можно применять для покупки жилья, погашения задолженности по кредитам банков и ссудам юрлиц, взятым и использованным на данные цели.





Индекс роста стоимости чеков «Жилье» рассчитывают по средней стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья, которое строится с господдержкой, по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 года.





Как сообщал в октябре этого года Myfin.by, в Минске ранее индекс роста стоимости строительства жилья по отношению к его стоимости на 31 декабря 1991 года для индексации чеков «Жилье» составлял 16,77 рублей (решение Мингорисполкома от 23.08.2018 г. № 2773).





В Минской области этот индекс составлял 19,71 рублей, в Витебской – 18,10, в Брестской – 18,08, в Гродненской – 17, в Могилевской – 16,585, в Гомельской - 14,64.