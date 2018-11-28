Власти Минска хотят, чтобы капремонт в домах проводился раз в 33 года

В столице стоит задача, чтобы в каждом доме раз в 33 года проходил капитальный ремонт. Об этом журналу «Финансы, учет, аудит» рассказал начальник главного финуправления Мингорисполкома Алексей Афанасьев.



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Сейчас в капремонте нуждается жилье, построенное 40−50 лет назад. Но такую ситуацию хотят изменить.

— Перед городом стоит задача ежегодно капитально ремонтировать не менее 3% жилого фонда города, что позволило бы выйти на проведение капремонта в каждом доме в среднем один раз в 33 года. В последние годы объемы составляли 1,5−2% в год, — сказал чиновник.

Но реализация планов зависит в первую очередь от возможностей бюджета. Например, в 2018 году, с учетом доведенного Минфином объема финансирования, ввод площади после капитального ремонта ожидается на уровне около 300 тысяч квадратных метров или треть от задания на текущий год, которое составляет 875 тысяч «квадратов».

— Недостаток средств бюджета для ввода остального объема составляет около 46 миллионов. Хотя мы, безусловно, пытаемся изыскивать дополнительные средства на эти цели, — пояснил Афанасьев.