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Как белорусам, которые учатся или работают за границей, не попасть в базу тунеядцев. 11 вопросов и ответов

29.11.2018 16:48 — Разное | Tut.by  
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К 1 февраля следующего года в Беларуси будут сформированы первые списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Там могут оказаться и белорусы, которые живут, работают и учатся за границей, если они не предоставят необходимые документы. Однако многие из иностранных белорусов до сих пор не знают, попадают ли они в «тунеядский» список, какие и куда документы подавать, чтобы туда не попасть, и что грозит попавшим в тунеядцы. FINANCE.TUT.BY нашел ответы на вопросы белорусов, которые живут за границей. 


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Попадут ли в тунеядцы те, кто сдает в аренду квартиру? 

Вопрос. Я владелец квартиры в Беларуси. Сдаю ее в аренду, плачу немалый налог. Сама в Беларуси не проживаю 11 из 12 месяцев в году. Как мне будут начислять плату за ЖКУ?

Ответ. В этом случае гражданин не является не занятым в экономике, поскольку сдает внаем жилое помещение и уплачивает налог с физлиц. Поэтому и плату за ЖКУ ему будут начислять по льготным тарифам. То же касается тех, кто сдает в аренду нежилые помещения и машино-места и платит налог.

— Справку с работы можно отправить по почте? 

Вопрос. Куда работающему за границей предоставлять переведенную и заверенную справку с работы? Ее можно выслать или обязательно подать лично?

Ответ. Документы нужно предоставить в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации. Документы можно отнести лично, отправить по электронной почте либо бумажным письмом. Те, кто собирается высылать подтверждение на e-mail, нужно помнить, что файлы должны быть в форматах pdf, jpg, jpeg, png и весить не больше 5 Мб.

— Где можно узнать контакты комиссии?

Вопрос. Где можно узнать контакты комиссий, куда учащимся и работающим за границей нужно предоставить подтверждение?

Ответ. Информацию, где находится комиссия, ее почтовый адрес и адрес электронной почты можно посмотреть на официальных сайтах районных, городских исполнительных комитетов, а также администраций районов в городах.

— Как часто нужно подтверждать проживание за границей?

Вопрос. Как часто нужно подтверждать, что я живу и работаю за границей?

Ответ. Если человек один раз предоставил подтверждающие документы в комиссию, делать это повторно каждый квартал не нужно. Комиссия на основании полученных документов определит период, в течение которого гражданин будет считаться занятым в экономике.

— Прописана у родителей. Как им будут начислять плату за ЖКУ? 

Вопрос. Живу за границей, жилья в собственности в Беларуси не имею, однако прописана в квартире у родителей. Как им будут начислять коммуналку в этом случае?

Ответ. Мера, которая предусмотрена постановлениями, фактически касается только тех граждан, не занятых в экономике, которые имеют в собственности квартиры или на которых оформлен договор аренды. Если плательщик — трудоспособный работающий гражданин, а тунеядец просто член его семьи, то оплату начислять будут в общеустановленном порядке.

— Собственник жилья тунеядец. Как будут платить за ЖКУ остальные жильцы квартиры?   

Вопрос. Я собственник квартиры в Беларуси, живу за рубежом, отношусь к числу тунеядцев. В ней прописан еще и мой несовершеннолетний ребенок. Читала, что если собственник жилья — «тунеядец», а в квартире прописаны еще работающие люди, то площадь жилья будут делить на количество проживающих и 100% коммуналки собственник будет оплачивать только за себя. Так ли это?

Ответ. В данном случае правила, по которым будут начислять плату за коммунальные услуги, прописаны в постановлении Совета министров № 315. Там сказано, что объемы оказываемых услуг будут делиться между людьми, зарегистрированными в жилом помещении. Тунеядец будет оплачивать ЖКУ по полным тарифам только за себя.

— За границей живу 11 месяцев в году. Попадаю в тунеядцы?

Вопрос. Я собственник квартиры в Беларуси, 11 месяцев в году живу в Турции. Замужем, не работаю. Квартиру не сдаю. Попадаю ли я в число тунеядцев?

Ответ. Да. В случае если человек не подтверждает свою занятость за границей, не сдает жилое или нежилое помещение, соответственно, не платит налог с физлиц, он относится к числу не занятых в экономике.

— В моей квартире проживает мама. Буду платить за ЖКУ по полным тарифам? 

Вопрос. Я гражданка Беларуси и Турции. Не работаю. Владею долей квартиры в Беларуси, в которой проживает моя мать. Я постоянно живу за границей. В квартире прописан также мой пятилетний сын. Как я буду платить за ЖКУ? 

Ответ. В такой ситуации не занятый в экономике гражданин должен будет оплачивать ЖКУ по 100%-ному тарифу только за свою долю жилья. Если на доле собственности прописан еще кто-то, то коммуналку поделят на всех прописанных и по полной тунеядец будет платить только за себя.

— Подавала в прошлом году данные, что учусь за границей. Сейчас надо снова предоставлять документы? 

Вопрос. Я в прошлом году уже предоставляла информацию о том, что живу и учусь за границей — показывала свой вид на жительство, зачетку из университета и выписку из Таможенного комитета о пересечении границы. Мне нужно заново предоставлять документы?

Ответ. Да. Первые списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике, будут сформированы к 1 февраля 2019 года. Поэтому документы, подтверждающие занятость, нужно предоставить в комиссию до 21 января следующего года. С учетом того, что списки формируются ежеквартально, в дальнейшем комиссия просит предоставлять документы до 21 апреля, до 21 июля, до 21 октября, до 21 января.

— Можно ли самому перевести документы для комиссии? 

Вопрос. Какие конкретно документы нужно предоставить комиссии, если я имею вид на жительство и постоянное место работы в Италии? Что конкретно нужно переводить, заверять и апостилировать? Могу ли я сама перевести документы? 

Ответ. Подтверждением занятости за границей может быть копия трудового договора — контракта, копия свидетельства, разрешения, лицензии на осуществление адвокатской, нотариальной деятельности или копии других документов, подтверждающих факт трудовой деятельности, к примеру, выписка о заработной плате.

Документы должны быть представлены с официальным переводом на русский или белорусский язык. Перевод должен быть официально заверен организацией, наделенной правом подтверждения правильности перевода документа в соответствии с законодательством страны, на территории которой осуществляется перевод — нотариально, апостилем или иной существующей формой заверения официального перевода документов в соответствии с законодательством страны, на территории которой осуществляется перевод документа.

— Могут ли не выпустить из страны тунеядцев?

Вопрос. Могут ли меня не выпустить из Беларуси, если я попала в базу данных не занятых в экономике?

Ответ. Для тех, кто оказался в базе не занятых в экономике, не будут вводить ограничения на выезд из страны.

 
 
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