Налоговики рассмотрели 26,1 тысяч заявлений от белорусов, которые пожелали вернуть уплаченный сбор на финансирование госрасходов. Всего вернули уплаченные налоги на общую сумму в 8,1 миллиона рублей. Эти данные по состоянию на 30 сентября сообщили FINANCE.TUT.BY в МНС. Напомним, сбор на финансирование государственных расходов за 2015 год уплатили 62,7 тысячи граждан в размере 18,6 миллиона рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Получается, что около 36,6 тысяч белорусов, которые уплатили этот сбор, пока не вернули свои деньги. Общая сумма, которую они «подарили» государству, составляет 10,5 миллиона рублей. Все они имеют возможность вернуть уплаченный сбор.

По президентскому декрету № 1 «О содействии занятости населения», отмечают в налоговой, тем, кто уплатил сбор на финансирование госрасходов, должны вернуть деньги.

Для этого нужно написать заявление в налоговую по месту жительства и предоставить документ, который удостоверяет личность. Деньги налоговики возвращают или на счет в белорусском банке, или наличными в кассах Беларусбанка. Деньги вернут в течение месяца со дня подачи заявления.

Напомним, на начало февраля этого года больше 19 тысяч белорусов, которые уплатили налог на тунеядство по декрету № 3, подали заявку на возврат уплаченного сбора. Им вернули около 6 миллионов рублей.

За первое полугодие 2018 года налоговая рассмотрела более 23 тысяч заявлений от белорусов, которые пожелали вернуть уплаченный сбор на финансирование госрасходов. Всего вернули почти 7 миллионов 370 тысяч рублей.

25 января этого года Александр Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты.