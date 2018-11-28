ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько белорусов не стали возвращать уплаченный налог на тунеядство и "подарили" деньги государству

29.11.2018 17:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Налоговики рассмотрели 26,1 тысяч заявлений от белорусов, которые пожелали вернуть уплаченный сбор на финансирование госрасходов. Всего вернули уплаченные налоги на общую сумму в 8,1 миллиона рублей. Эти данные по состоянию на 30 сентября сообщили FINANCE.TUT.BY в МНС. Напомним, сбор на финансирование государственных расходов за 2015 год уплатили 62,7 тысячи граждан в размере 18,6 миллиона рублей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Получается, что около 36,6 тысяч белорусов, которые уплатили этот сбор, пока не вернули свои деньги. Общая сумма, которую они «подарили» государству, составляет 10,5 миллиона рублей. Все они имеют возможность вернуть уплаченный сбор.

По президентскому декрету № 1 «О содействии занятости населения», отмечают в налоговой, тем, кто уплатил сбор на финансирование госрасходов, должны вернуть деньги.

Для этого нужно написать заявление в налоговую по месту жительства и предоставить документ, который удостоверяет личность. Деньги налоговики возвращают или на счет в белорусском банке, или наличными в кассах Беларусбанка. Деньги вернут в течение месяца со дня подачи заявления.

Напомним, на начало февраля этого года больше 19 тысяч белорусов, которые уплатили налог на тунеядство по декрету № 3, подали заявку на возврат уплаченного сбора. Им вернули около 6 миллионов рублей.

За первое полугодие 2018 года налоговая рассмотрела более 23 тысяч заявлений от белорусов, которые пожелали вернуть уплаченный сбор на финансирование госрасходов. Всего вернули почти 7 миллионов 370 тысяч рублей.

25 января этого года Александр Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Налоговики рассмотрели 26,1 тысяч заявлений от белорусов, которые пожелали вернуть уплаченный сбор на финансирование госрасходов. Всего вернули 8,1 миллиона рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ковбои, ведьмы и Робин Гуд. Что смотреть в кино с 29 ноября: советует критик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика