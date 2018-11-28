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Сколько белорусов не стали возвращать уплаченный налог на тунеядство и "подарили" деньги государству
Налоговики рассмотрели 26,1 тысяч заявлений от белорусов, которые пожелали вернуть уплаченный сбор на финансирование госрасходов. Всего вернули уплаченные налоги на общую сумму в 8,1 миллиона рублей. Эти данные по состоянию на 30 сентября сообщили FINANCE.TUT.BY в МНС. Напомним, сбор на финансирование государственных расходов за 2015 год уплатили 62,7 тысячи граждан в размере 18,6 миллиона рублей.
Получается, что около 36,6 тысяч белорусов, которые уплатили этот сбор, пока не вернули свои деньги. Общая сумма, которую они «подарили» государству, составляет 10,5 миллиона рублей. Все они имеют возможность вернуть уплаченный сбор.
По президентскому
Для этого нужно написать заявление в налоговую по месту жительства и предоставить документ, который удостоверяет личность. Деньги налоговики возвращают или на счет в белорусском банке, или наличными в кассах Беларусбанка. Деньги вернут в течение месяца со дня подачи заявления.
Напомним, на начало февраля этого года больше 19 тысяч белорусов, которые уплатили налог на тунеядство по декрету № 3,
За первое полугодие 2018 года налоговая
25 января этого года Александр Лукашенко
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Сколько белорусов не стали возвращать уплаченный налог на тунеядство и "подарили" деньги государству
Налоговики рассмотрели 26,1 тысяч заявлений от белорусов, которые пожелали вернуть уплаченный сбор на финансирование госрасходов. Всего вернули 8,1 миллиона рублей.
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