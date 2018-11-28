«Так будет с каждым, кто захочет побеспредельничать». ГАИ нашла гродненского дрифтера из Ольшанки

ГАИ нашла гродненского дрифтера, который не давал спать местным жителям в ночь на прошлое воскресенье на улице Наполеона Орды в гродненском микрорайоне Ольшанка.

Юноша признал вину. В отношении него вынесены постановления о наложении штрафов.

— Так будет с каждым, кто захочет побеспредельничать на гродненских улицах, — предупреждают инспекторы.

Напомним, жителям гродненской Ольшанки в выходные не спалось: в ночь с субботы на воскресенье под их окнами дрифтовала компания на легковом автомобиле . «Соревнования» продолжались около двух часов, местный житель снял на видео начинающих дрифтеров.