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«Так будет с каждым, кто захочет побеспредельничать». ГАИ нашла гродненского дрифтера из Ольшанки
ГАИ
Юноша признал вину. В отношении него вынесены постановления о наложении штрафов.
— Так будет с каждым, кто захочет побеспредельничать на гродненских улицах, — предупреждают инспекторы.
Напомним, жителям гродненской Ольшанки в выходные не спалось: в ночь с субботы на воскресенье под их окнами
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Напомним, жителям гродненской Ольшанки в выходные не спалось: в ночь с субботы на воскресенье под их окнами дрифтовала компания на легковом автомобиле.
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