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«Так будет с каждым, кто захочет побеспредельничать». ГАИ нашла гродненского дрифтера из Ольшанки

29.11.2018 16:59 — Разное | Tut.by  
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ГАИ нашла гродненского дрифтера, который не давал спать местным жителям в ночь на прошлое воскресенье на улице Наполеона Орды в гродненском микрорайоне Ольшанка.

Юноша признал вину. В отношении него вынесены постановления о наложении штрафов.

— Так будет с каждым, кто захочет побеспредельничать на гродненских улицах, — предупреждают инспекторы.

Напомним, жителям гродненской Ольшанки в выходные не спалось: в ночь с субботы на воскресенье под их окнами дрифтовала компания на легковом автомобиле. «Соревнования» продолжались около двух часов, местный житель снял на видео начинающих дрифтеров.

 
 
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Напомним, жителям гродненской Ольшанки в выходные не спалось: в ночь с субботы на воскресенье под их окнами дрифтовала компания на легковом автомобиле.
 
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Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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