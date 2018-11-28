Монооксид углерода СО – это ядовитый, смертельно опасный для человека газ. Он не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса, что определяет сложность его обнаружения без специальных приборов. При вдыхании угарный газ связывается с гемоглобином крови замещая кислород, при этом блокируется процесс транспортировки кислорода клеткам, что приводит к отравлению, а в тяжелых случаях даже к смерти.

Признаками отравления служат головная боль, тошнота, снижение слуха и зрения, шума в ушах, нарушение сознания и координации движений. В тяжёлых случаях может развиться коматозное состояние, судорожный синдром. Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы заключаются в возникновении тахикардии, боли в области груди. Также наблюдается снижение мышечного тонуса, слабость.

При сжигании газового топлива при недостаточном поступлении кислорода воздуха (закрытая форточка, неисправная вентиляция) вследствие неполного сгорания, выделяется угарный газ, который при работе газового отопительного оборудования уходит в специально оборудованные дымовые каналы. При их неисправности продукты неполного сгорания могут попадать в помещение, где установлены газовые приборы. Вследствие чего может произойти отравление угарным газом. Угарный газ в отличие от бытового газа не имеет запаха и является сильнодействующим ядом. Напоминаем, что наличие в воздухе всего 1% угарного газа – смертельная концентрация для человека.

Установка извещателя угарного газа поможет обезопасить вашу жизнь от смертельной угрозы.

Извещатель угарного газа – это прибор, который в случае обнаружения угарного газа (СО) в помещении, подает звуковой либо световой сигнал. Это не то же самое, что пожарный извещатель. Отличие извещателя СО в том, что он реагирует на угарный газ, а пожарный извещатель — на задымленность в помещении.

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