Проводится районный конкурс детского рисунка «Природа и животный мир Беларуси»

«Природа и животный мир Беларуси»

Учреждение «Шумилинский РОС» РГОО «БООР» проводит районный конкурс детского рисунка «Природа и животный мир Беларуси» среди учащихся средних и средних специальных учебных заведений Шумилинского района в возрасте 6-10 лет и в возрасте 11-16 лет. Информацию можно узнать по телефону 8(02130)5-42-89, а также на официальном сайте: www.vboor.by.





Надрукавана ў №93 ад 30.11.2018 г.