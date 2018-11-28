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Учредители бывшего дилера Suzuki получили приговор

29.11.2018 17:01 — Разное | Ежедневник  
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Учредители бывшего дилера Suzuki получили приговор

фото: tut.by

В деле, возбужденном против отца и сына Яблонских, было 78 потерпевших. Люди внесли деньги за автомобили, но так их и не получили.

Всего учредители и руководители ООО «Белавтоконтинент» с ноября 2014 года по февраль 2016 года заключили 59 договоров с компаниями и частными лицами на поставку автомобилей Suzuki. Дилер брал с клиентов предоплату в размере от 10 до 100% стоимости автомобилей. Своих машин клиенты компании не дождались. Следствие по этому делу началось в 2016 году, а сегодня, 29 ноября 2018 года, был вынесен приговор суда.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 210 (Завладение имуществом, совершенное должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, повторно, в особо крупном размере) УК Беларуси, сообщает TUT.BY.

По свидетельству потерпевших,  свою вину обвиняемые в суде не признали, объяснив срыв поставок рискованностью бизнеса и сославшись на то, что их подвели московские учредители.

Тем не менее, суд приговорил Александра Яблонского к 8 годам лишения свободы, Дениса Яблонского – к 10 годам. Оба будут отбывать наказание в колонии усиленного режима, у обоих будет конфисковано имущество. Яблонские должны возместить потерпевшим материальный ущерб.
 

 
 
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В деле, возбужденном против отца и сына Яблонских, было 78 потерпевших. Люди внесли деньги за автомобили, но так их и не получили.
 
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Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
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