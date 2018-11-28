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Беларусь и Узбекистан будут стремиться увеличить товарооборот до $500 млн

29.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь и Узбекистан будут стремиться увеличить товарооборот между странами со 130 миллионов долларов до полумиллиарда долларов, сообщает «МИР 24». Белорусский президент обсудил с послом Узбекистана Насирджаном Юсуповым сотрудничество двух стран.

«Самый главный итог всего этого, что мы наверстали то отставание в нашем сотрудничестве, которое накопилось за предыдущие годы. Я уже говорил о вашем Президенте, что это в основном его заслуга. Я многих видел президентов – никто из нас так активно, так быстро не решал те проблемы, которые назрели в Узбекистане. И вот благодаря этому мы попали в его список сотрудничества», – сказал Лукашенко.

В числе приоритетных направлений – легкая промышленность и создание совместных предприятий.

Так, в Узбекистане уже работают два сборочных производства белорусской техники.



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В числе приоритетных направлений – легкая промышленность и создание совместных предприятий.
 
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Светлы шлях
Единство
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