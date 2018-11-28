Лисенок Лесик стал талисманом вторых Европейских игр в Минске

Талисманом вторых Европейских игр, которые пройдут 21−30 июня в Минске, стал лисенок Лесик.



Фото: Дарья Бурякина

В дирекции Европейских игр рассказали о легенде талисмана.

«Мы все прекрасно помним сказку о „Маленьком принце“, который прилетел на планету Земля и обрел друзей. В числе его друзей был маленький лисёнок, который рассказал маленькому принцу о дружбе и научил его дружить по-настоящему. Маленький принц улетел к своей розе на свою маленькую планету, а лисенок остался. Его самой большой мечтой было обрести друзей. После того, как маленький принц покинул планету земля, лисенок приуныл. Все мысли его были о том, как найти друзей. Он принюхивался и прислушивался, от этого его ушки стали больше. Он исследовал окрестности в поисках ответа на вопрос „Как же сделать так, чтобы у него появились друзья?“. И однажды, благодаря своим большим ушкам и крепким лапкам, он узнал, что где-то в Беларуси существует цветок, который исполняет все желания. Это легендарная белорусская Папарць-кветка. Лисенок отправился в Беларусь, чтобы найти Папараць-кветку и исполнить свою мечту. Путь у него был не близким, ему пришлось проделать миллион шагов, в этом мы можем убедиться, увидев его фитнес-браслет.

О том, что 2019 будет самым ярким годом в его жизни, да и в спортивной жизни Европы, говорит надпись на козырьке Лесика. Зеленый цвет на футболке талисмана обозначает развитие и гармонию, а черные шорты — дисциплину и решительность. Желтая шерстка говорит о его жизнерадостности, синие ботинки свидетельствуют о несокрушимости нашего персонажа, а красный отражает его энергичность!», — говорится в пресс-релизе дирекции.

Будет дополнено.