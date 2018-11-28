ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лисенок Лесик стал талисманом вторых Европейских игр в Минске

29.11.2018 17:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Талисманом вторых Европейских игр, которые пройдут 21−30 июня в Минске, стал лисенок Лесик.


Фото: Дарья Бурякина

В дирекции Европейских игр рассказали о легенде талисмана.

«Мы все прекрасно помним сказку о „Маленьком принце“, который прилетел на планету Земля и обрел друзей. В числе его друзей был маленький лисёнок, который рассказал маленькому принцу о дружбе и научил его дружить по-настоящему. Маленький принц улетел к своей розе на свою маленькую планету, а лисенок остался. Его самой большой мечтой было обрести друзей. После того, как маленький принц покинул планету земля, лисенок приуныл. Все мысли его были о том, как найти друзей. Он принюхивался и прислушивался, от этого его ушки стали больше. Он исследовал окрестности в поисках ответа на вопрос „Как же сделать так, чтобы у него появились друзья?“. И однажды, благодаря своим большим ушкам и крепким лапкам, он узнал, что где-то в Беларуси существует цветок, который исполняет все желания. Это легендарная белорусская Папарць-кветка. Лисенок отправился в Беларусь, чтобы найти Папараць-кветку и исполнить свою мечту. Путь у него был не близким, ему пришлось проделать миллион шагов, в этом мы можем убедиться, увидев его фитнес-браслет.

О том, что 2019 будет самым ярким годом в его жизни, да и в спортивной жизни Европы, говорит надпись на козырьке Лесика. Зеленый цвет на футболке талисмана обозначает развитие и гармонию, а черные шорты — дисциплину и решительность. Желтая шерстка говорит о его жизнерадостности, синие ботинки свидетельствуют о несокрушимости нашего персонажа, а красный отражает его энергичность!», — говорится в пресс-релизе дирекции.

Будет дополнено.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Талисманом вторых Европейских игр, которые пройдут 21−30 июня в Минске, стал лисенок Лесик.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк планирует снять ограничения на открытие физлицами счетов в иностранных банках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика