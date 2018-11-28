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Союзное государство выделило 160 млн рублей на медпомощь чернобыльцам
29.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Пострадавшие от аварии
«Благодаря тем союзным программам, которые были реализованы, мы имеем сегодня сильную материальную базу и подготовленные кадры», – заявил директор Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека (г. Гомель) Александр Рожко.
«У нас очень хорошие контакты с российской стороной, а частности, со Всероссийским центром экстренной радиационной медицины, с Институтом Бурназяна», – отметил он.
Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года.
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Пострадавшие от аварии Чернобыльской АЭС смогут бесплатно продолжить лечение в радиационных центрах Гомеля, Обнинска и Санкт-Петербурга.
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