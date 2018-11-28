Союзное государство выделило 160 млн рублей на медпомощь чернобыльцам

Пострадавшие от аварии Чернобыльской АЭС смогут бесплатно продолжить лечение в радиационных центрах Гомеля, Обнинска и Санкт-Петербурга. Деньги на эти цели выделит Союзное государство Беларуси и России – 160 миллионов рублей.

«Благодаря тем союзным программам, которые были реализованы, мы имеем сегодня сильную материальную базу и подготовленные кадры», – заявил директор Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека (г. Гомель) Александр Рожко.

«У нас очень хорошие контакты с российской стороной, а частности, со Всероссийским центром экстренной радиационной медицины, с Институтом Бурназяна», – отметил он.



Программа по оказанию бесплатной медицинской помощи чернобыльцам в Союзном государстве действует три года. Лечение проходят более двух тысяч россиян и белорусов.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года.