Налоговики рассказали, сколько тысяч белорусов владеет двумя и более квартирами

В Беларуси 161,1 тысячи физлиц владеют на праве собственности двумя и более квартирами. В этом году им предъявили к уплате налог на недвижимость в общем размере 9,1 милилона рублей, сообщили FINANCE.TUT.BY в МНС.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В МНС поясняют, что физлица, которые владеют на праве собственности жилыми помещениями в многоквартирных и (или) блокированных жилых домах (квартирами), признаются плательщиками налога на недвижимость и обязаны уплачивать этот налог в отношении второго и последующих таких жилых помещений.