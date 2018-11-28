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Налоговики рассказали, сколько тысяч белорусов владеет двумя и более квартирами
В Беларуси 161,1 тысячи физлиц владеют на праве собственности двумя и более квартирами. В этом году им предъявили к уплате налог на недвижимость в общем размере 9,1 милилона рублей, сообщили FINANCE.TUT.BY в МНС.
В МНС поясняют, что физлица, которые владеют на праве собственности жилыми помещениями в многоквартирных и (или) блокированных жилых домах (квартирами), признаются плательщиками налога на недвижимость и обязаны уплачивать этот налог в отношении второго и последующих таких жилых помещений.
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В Беларуси 161,1 тысячи физлиц владеют на праве собственности двумя и более квартирами.
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