Назван «самый вкусный» город в мире

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Столица Японии подтвердила лидерство во «вкусном» рейтинге, свидетельствует красный гид «Мишлен».

Согласно данным нового издания Michelin Guide Tokyo 2019, мишленовские звезды в Токио имеют 230 ресторанов: 13 ресторанов удостоились трех звезд, 52 — двух, 165 – одной.

В новом путеводителе по токийским ресторанам также приводятся 254 кафе, получивших статус Bib Gourmand за «исключительное меню по умеренным ценам», а также 35 отелей и традиционных гостиниц-рёканов.

По числу наград Токио серьезно опережает своих западных конкурентов, пишет РБК . Так, в Париже всего 113 мишленовских ресторанов.