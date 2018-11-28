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Назван «самый вкусный» город в мире

29.11.2018 17:35 — Разное | Ежедневник  
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Назван «самый вкусный» город в мире

фото: rbc.ru

Столица Японии подтвердила лидерство во «вкусном» рейтинге, свидетельствует красный гид «Мишлен».

Согласно данным нового издания Michelin Guide Tokyo 2019, мишленовские звезды в Токио имеют 230 ресторанов: 13 ресторанов удостоились трех звезд, 52 — двух, 165 – одной.

В новом путеводителе по токийским ресторанам также приводятся 254 кафе, получивших статус Bib Gourmand за «исключительное меню по умеренным ценам», а также 35 отелей и традиционных гостиниц-рёканов.

По числу наград Токио серьезно опережает своих западных конкурентов, пишет РБК.  Так, в Париже всего 113 мишленовских ресторанов.

 
 
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Столица Японии подтвердила лидерство во «вкусном» рейтинге, свидетельствует красный гид «Мишлен».
 
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