|
Назван «самый вкусный» город в мире
29.11.2018 17:35 — Разное | Ежедневник
фото: rbc.ru
Столица Японии подтвердила лидерство во «вкусном» рейтинге, свидетельствует красный гид «Мишлен».
Согласно данным нового издания Michelin Guide Tokyo 2019, мишленовские звезды в Токио имеют 230 ресторанов: 13 ресторанов удостоились трех звезд, 52 — двух, 165 – одной.
В новом путеводителе по токийским ресторанам также приводятся 254 кафе, получивших статус Bib Gourmand за «исключительное меню по умеренным ценам», а также 35 отелей и традиционных гостиниц-рёканов.
По числу наград Токио серьезно опережает своих западных конкурентов, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столица Японии подтвердила лидерство во «вкусном» рейтинге, свидетельствует красный гид «Мишлен».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)