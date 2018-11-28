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В 2019 году белорусы смогут открывать счета и вклады за границей без разрешения Нацбанка

29.11.2018 17:45 — Разное | Tut.by  
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Главный банк страны анонсировал принятие в следующем году новой редакции закона о валютном регулировании и валютном контроле. Среди прочих мер предусмотрено снятие ограничений для физических лиц на открытие счетов в иностранных банках. Об этом рассказал заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, передает БелаПАН.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— В 2019 году планируется снятие ограничений на открытие физическими лицами счетов в иностранных банках, установление регистрационного порядка проведения юридическими лицами валютных операций, связанных с движением капитала, — перечислил Сергей Калечиц планирующиеся новшества.

Напомним, о либерализации валютного рынка в отношении заграничных счетов Нацбанк впервые заявил еще в начале этого года.

В принципе, открывать счета, например делать вклады за границей, белорусы могут и сейчас. Правда, для этого необходимо получить разрешение Национального банка. Не нужно получать разрешение в том случае, если физическое лицо проживает за рубежом или, например, имеет долгосрочную визу. При этом при возвращении домой счет нужно обязательно закрыть и перевести остаток средств в Беларусь или получить разрешение Нацбанка на открытие счета.

Сегодня на практике бывают ситуации, когда у физических лиц есть счета в иностранных банках, но они не получают для их открытия разрешение Нацбанка для этого, потому что не понимают существующую процедуру.

— Порядок получения разрешения простой и понятный, но в сознании людей — это дополнительное препятствие, это контроль банковской системы над их финансами, причем даже не их собственным банком, а Национальным банком. Действия Нацбанка по отмене разрешений не только легализуют сложившиеся отношения, но и полностью реформируют подход к контролю за движением средств граждан, — считает Сергей Машонский, старший партнер юридической фирмы Arzinger & Partners, член рабочей группы по инвестиционному имиджу при Консультативном совете по иностранным инвестициям при Совете министров РБ.

Отмена разрешений затронет и сферу бизнеса. Для юридических лиц необходимое сегодня разрешение заменит регистрация валютных операций, связанных с движением капитала (а это любые операции между резидентами и нерезидентами, которые не относятся к текущим операциям).

— Это ускорит для белорусских компаний расчеты по внешнеторговым сделкам, упростит получение кредитов. Переход от разрешительного к уведомительному порядку открытия счетов за границей, увеличение сроков завершения внешнеторговых операций, отмена обязательной продажи валютной выручки — все это позитивные сигналы, которые государство дает действующему и потенциальному инвестору, — отмечает Сергей Машонский.

Например, если бизнесмен приезжает на переговоры в Швейцарию и заключает там договор, то ему не нужно возвращаться в Беларусь, получать разрешение Нацбанка, потом возвращаться в Швейцарию для открытия счета: он сможет сразу открыть счет и начать работать.

По словам специалиста, изменения валютного законодательства в части получения разрешений Нацбанка повлекут за собой необходимость корректировки законодательства об административной и уголовной ответственности. Сегодня отсутствие разрешения Нацбанка может привести должностное лицо юридического лица или индивидуального предпринимателя к штрафу до 50 базовых величин (сегодня это 1225 рублей), и даже к уголовной ответственности, если открытие счета и ведение операций по нему произошли повторно в течение года после привлечения к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Для физических лиц предусмотрена только административная ответственность — от 5 до 35 базовых величин.

 
 
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Главный банк страны анонсировал принятие новой редакции закона о валютном регулировании и валютном контроле.
 
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