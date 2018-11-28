В столице внепланово проверяют мосты и путепроводы. Какие требуют капремонта?

Сколько в Минске мостов и путепроводов, кто занимается их обслуживанием и каким дорожным сооружениям будет продлена жизнь, выясняло агентство « Минск-Новости ».





На обслуживании специализированного предприятия «Горавтомост» находятся 103 моста и путепровода, расположенных на МКАД и в самом городе. Возраст у них абсолютно разный: 12 можно считать юными — им до 10 лет, 28 имеют возраст 11−25, в зрелую группу попадают 37: от 26 до 50 лет, а 16 можно записать в старшие — свыше 50 лет. Некоторые сооружения за время своего существования подвергались и капитальному ремонту, и реконструкции.





В основном в нашем городе железобетонные мосты и путепроводы. Проектный срок службы такого сооружения в целом составляет до 100 лет, но его отдельные элементы имеют различные сроки эксплуатации. Например, дорожное покрытие на городских мостах — 7 лет, ограждающие конструкции (перила) — 20 лет. Однако так же, как любому организму — живому или искусственному, — им нужен периодический профилактический осмотр и лечение. Кто этим занимается и как часто?

— Обследования должны проводиться раз в 5−10 лет в зависимости от вида сооружения: малое, среднее, большое, — рассказывает заместитель директора ГП «Горавтомост» Евгений Фей. — В основном в городе — средние мосты или путепроводы (длиной до 100 метров), они нуждаются в осмотре раз в 10 лет, большие — раз в 5 лет. У нас больших не так много. Обследования закладываются в текущее содержание конструкций. Занимаются такой ревизией специализированные организации: БелдорНИИ, научно-исследовательская часть БНТУ, аккредитованные на данный вид деятельности организации. По результатам обследований готовится технический отчет, в котором даются рекомендации по дальнейшей эксплуатации, где четко прописано, что необходимо сделать до капремонта.









Продлить жизнь сооружения может, например, своевременный ямочный ремонт проезжей части, ремонт и окраска конструкций с применением различных ингибиторных защитных грунтовок и пропиток, дающих дополнительную защиту пролетным строениям, балкам, опорам.

Сложнее всего выполнять ремонт объектов над железной дорогой: любые работы производятся лишь в определенные временные окна и обязательно по согласованию и с привлечением работников БелЖД. Приходится брать в аренду мотодрезину.









Сейчас, например, идет капремонт моста на пр. Машерова и реконструкция путепровода на ул. Кижеватова в районе больницы скорой медицинской помощи. Последний полностью обновляют (меняют балки пролетного строения, опоры), работы начались в этом году, а завершиться должны в следующем. Фактически на прежнем месте появится новое сооружение. Реконструкция увязана со строительством третьей линии метро, которая пройдет здесь.

Помимо этого, в капремонте нуждаются еще 13 мостов и путепроводов. Разработан план работ по их обновлению, который сейчас находится на согласовании в Мингорисполкоме.





До конца года планируется начать ремонт двух сооружений: на 25-м км МКАД над железнодорожной веткой Минск — Брест и на 3-м км МКАД над железнодорожными путями на Москву. Предпроектная документация этих объектов находится на согласовании.

Сейчас обследуются 12 путепроводов, например на пересечении МКАД и ул. Притыцкого, МКАД и пр. Победителей. К концу года должны завершить эту работу.

— По поручению Совета министров Республики Беларусь внепланово проводим ревизию всех дорожных сооружений в городе, — уточняет Фей. — Поэтому до конца следующего года предстоит обследовать еще 85 мостовых сооружений. В список не попадают лишь те, которые недавно проверяли специалисты.





Старые путепроводы, требующие ремонта: над железной дорогой на развязке пр. Жукова — ул. Аэродромной (это один из самых протяженных путепроводов, длиной 460 м), на ул. Железнодорожной, Запорожской, Ваупшасова, Московской и Чкалова, по пр. Жукова через ул. Железнодорожную; на МКАД на 4-м и 19-м км (над ж.-д. путями Минск — Гомель). Также требуют основательного ремонта с модернизацией мосты через Свислочь (12-й км МКАД) и Цну (51-й км МКАД), пешеходный мост через Свислочь напротив гостиницы «Юбилейная».





Помимо дорожных сооружений, обслуживаемых ГП «Горавтомост», в городе есть железнодорожные мосты и путепроводы, которые эксплуатирует БелЖД. А некоторые мосты в парках и скверах (в основном пешеходные) находятся на балансе «Минскзеленстроя».

Вопрос состояния мостовых сооружений поднимался и во время первого оперативного совещания в городском исполнительном комитете, проведенного новым председателем Мингорисполкома Анатолием Сиваком.

— Нужно организовать работу таким образом, чтобы мы видели все проблемные искусственные сооружения в Минске, в том числе пешеходные и железнодорожные, — сказал председатель Мингорисполкома.

Он добавил, что должно быть оценено не только их техническое состояние, но и эстетическое. Функции контроля над всеми мостовыми сооружениями столицы Сивак предлагает сосредоточить в одних руках: возложить их на конкретную службу.