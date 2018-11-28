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Температура в Беларуси в последние дни осени на 3-7 градусов ниже климатической нормы
Новости Беларуси. Скандинавский антициклон властвует над Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Температурный фон сейчас на 3-7 градусов ниже климатической нормы.
Такая погода требует особого режима в работе как коммунальных служб, так и транспортной отрасли. Касается это и автомобилистов. Госавтоинспекция напоминает о необходимости замены шин на соответствующие сезону.
В ближайшие сутки основной удар
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Новости Беларуси. Скандинавский антициклон властвует над Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Температурный фон сейчас на 3-7 градусов ниже...
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