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Температура в Беларуси в последние дни осени на 3-7 градусов ниже климатической нормы

29.11.2018 17:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Скандинавский антициклон властвует над Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Температурный фон сейчас на 3-7 градусов ниже климатической нормы.

Температура в Беларуси в последние дни осени на 3-7 градусов ниже климатической нормы

Такая погода требует особого режима в работе как коммунальных служб, так и транспортной отрасли. Касается это и автомобилистов. Госавтоинспекция напоминает о необходимости замены шин на соответствующие сезону.

В ближайшие сутки основной удар морозы вновь нанесут по востоку страны. Здесь в ночь на 30 ноября ожидается до 17 градусов мороза.
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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Скандинавский антициклон властвует над Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Температурный фон сейчас на 3-7 градусов ниже...
 
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