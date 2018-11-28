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Отопительный котёл разорвался на ферме в Островецком районе
Новости Беларуси. 28 ноября около одиннадцати часов вечера в Островецком районе разорвался отопительный котёл на твёрдом топливе.
Как
В результате произошедшего повреждены стены котельной, кровля и имущество в комнате истопника. Во время разрыва котла в помещении никого не было, пострадавших нет.
Отмечается, что процесс дойки коров не нарушен.
Выясняется причина случившегося. Изучаются версии упуска воды и несрабатывания предохранительного клапана.
Осенью 2018 года в Брестском районе разорвался отопительный котёл.
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Новости Беларуси. 28 ноября около одиннадцати часов вечера в Островецком районе разорвался отопительный котёл на твёрдом топливе. Как сообщает Гродненское...
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