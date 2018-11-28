Отопительный котёл разорвался на ферме в Островецком районе

Новости Беларуси. 28 ноября около одиннадцати часов вечера в Островецком районе разорвался отопительный котёл на твёрдом топливе.

Как сообщает Гродненское ОУМЧС, инцидент случился на территории молочно-товарной фермы в деревне Маркуны. Котельная была пристроена к зданию фермы, чтобы отапливать молочно-доильный блок и подогревать воду для технических нужд.



Фото: Гродненское ОУМЧС

В результате произошедшего повреждены стены котельной, кровля и имущество в комнате истопника. Во время разрыва котла в помещении никого не было, пострадавших нет.



Фото: Гродненское ОУМЧС

Отмечается, что процесс дойки коров не нарушен.

Выясняется причина случившегося. Изучаются версии упуска воды и несрабатывания предохранительного клапана.



Фото: Гродненское ОУМЧС

Осенью 2018 года в Брестском районе разорвался отопительный котёл.