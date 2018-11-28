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Ковбои, ведьмы и Робин Гуд. Что смотреть в кино с 29 ноября: советует критик

29.11.2018 17:10 — Разное | СТВ  
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Четверг – время кинопремьер. На этой неделе зрителей ждут средневековые приключения, ремейк легендарного итальянского триллера спустя сорок лет и вестерн с Хоакином Фениксом и Джейком Джилленхолом.

Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго.

Робин Гуд: Начало

Ковбои, ведьмы и Робин Гуд. Что смотреть в кино с 29 ноября: советует критик
Фото: Larry Horricks

Робин из Локсли вместе с командиром-мавром возвращаются в Англию. Они видят, что их родина изменилась. Друзья решают бросить вызов продажным приспешникам короны и изменить положение дел в Англии.

Антон Коляго:
Вышедший в прошлом году фильм Гая Ричи «Меч короля Артура» хоть и провалился в прокате, но, видимо, задал тренд на переосмысление средневековых мифов в формате хулиганских боевиков — с таким намеком и получился новый «Робин Гуд». Правда, в отличие от Ричи, сериальный режиссер Отто Батхерст совсем забывает про характеры героев, отчего фильм быстро вязнет в блокбастерных клише и даже становится утомительным.

Братья Систерс

Ковбои, ведьмы и Робин Гуд. Что смотреть в кино с 29 ноября: советует критик
Фото: imdb.com

Фартовые братья по фамилии Систерс должны выполнить очередной заказ – найти и уничтожить химика-золотоискателя. Вызывается помочь им в этом деле частный детектив. С этого момента каждый начинает вести собственную игру в кошки-мышки.

Антон Коляго:
Жак Одиар, живой классик французского социального кино, впервые снял фильм на английском, да не какой-нибудь, а экранизацию палп-бестселлера про ковбоев. Получилось по-европейски живое и глубокое переосмысление классического американского жанра вестерн, который, как оказалось, может быть еще и отличной психологической драмой — ковбои, как-никак, тоже что-то чувствуют. Бонусом — дуэт выдающихся актеров Хоакина Феникса и Джона Си Райли, которым помогают Джейк Джилленхол и новая британская звезда Риз Ахмед.

Суспирия

Ковбои, ведьмы и Робин Гуд. Что смотреть в кино с 29 ноября: советует критик
Фото: Amazon Studios

1977 год. Балерина Сьюзи из США приезжает в Берлин, чтобы стать часть легендарной труппы из танцевальной академии. Но в ее стенах происходит что-то пугающее и сверхъестественное. Сьюзи понимает, что если не разгадает тайну академии и происходящего в ее стенах, то может стать следующей жертвой проклятия.

Антон Коляго:
Ремейк классики джалло (поджанр итальянского хоррора, смешивающий триллер, слэшер и эротику) Дарио Ардженто от другого итальянца Луки Гуаданьино, которого все узнали в прошлом году после мелодрамы «Зови меня своим именем». Завораживающе хаотичный арт-хоррор в стиле «ничего вообще не понятно, но очень красиво» с танцами, ведьмами, зашифрованным посланием о коллективной вине европейцев и музыкой Тома Йорка из Radiohead.

Вы умрете или мы вернем вам деньги

Ковбои, ведьмы и Робин Гуд. Что смотреть в кино с 29 ноября: советует критик
Фото: imdb.com

Писатель Уильям предпринял уже несколько неудачных попыток свести счеты с жизнью. Он решается на проверенный метод – нанимает пожилого киллера Лесли, который оказывает помощь людям в таких ситуациях. Самого Лесли уже давно хотят отправить на пенсию, а успех этого дела сулит ему возможность остаться на работе. Правда случается неожиданное: Уильям влюбляется и теперь смерть не входит в его планы.

Антон Коляго:
Обаятельный кинодебют театрального режиссера Тома Эдмундса, который начинается как острая ирония над темой суицида, а потом едва ли не ставит диагноз двум разным поколениям. Бесконечно смешно, бодро, очень по-английски и с прекрасными актерами старой и новой школы.

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Четверг – время кинопремьер. На этой неделе зрителей ждут средневековые приключения, ремейк легендарного итальянского триллера спустя сорок лет и вестерн с...
 
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