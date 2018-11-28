|
Ковбои, ведьмы и Робин Гуд. Что смотреть в кино с 29 ноября: советует критик
Четверг – время кинопремьер. На этой неделе зрителей ждут средневековые приключения, ремейк легендарного итальянского триллера спустя сорок лет и вестерн с Хоакином Фениксом и Джейком Джилленхолом.
Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго.
Робин Гуд: Начало
Робин из Локсли вместе с командиром-мавром возвращаются в Англию. Они видят, что их родина изменилась. Друзья решают бросить вызов продажным приспешникам короны и изменить положение дел в Англии.
Антон Коляго:
Братья Систерс
Фартовые братья по фамилии Систерс должны выполнить очередной заказ – найти и уничтожить химика-золотоискателя. Вызывается помочь им в этом деле частный детектив. С этого момента каждый начинает вести собственную игру в кошки-мышки.
Антон Коляго:
Суспирия
1977 год. Балерина Сьюзи из США приезжает в Берлин, чтобы стать часть легендарной труппы из танцевальной академии. Но в ее стенах происходит что-то пугающее и сверхъестественное. Сьюзи понимает, что если не разгадает тайну академии и происходящего в ее стенах, то может стать следующей жертвой проклятия.
Антон Коляго:
Вы умрете или мы вернем вам деньги
Писатель Уильям предпринял уже несколько неудачных попыток свести счеты с жизнью. Он решается на проверенный метод – нанимает пожилого киллера Лесли, который оказывает помощь людям в таких ситуациях. Самого Лесли уже давно хотят отправить на пенсию, а успех этого дела сулит ему возможность остаться на работе. Правда случается неожиданное: Уильям влюбляется и теперь смерть не входит в его планы.Антон Коляго:
Обаятельный кинодебют театрального режиссера Тома Эдмундса, который начинается как острая ирония над темой суицида, а потом едва ли не ставит диагноз двум разным поколениям. Бесконечно смешно, бодро, очень по-английски и с прекрасными актерами старой и новой школы.
Новости по теме
Полёт на Луну, секреты отеля «Эль Рояль» и загадочные СМС. Что смотреть в кино с 11 октября: советует критик
‡агрузка...
О настоящем и будущем мира, ЕАЭС и глобальной политике. Александр Лукашенко дал интервью Сергею Брилёву
Александр Лукашенко на встрече с послом Узбекистана: Мы наверстали отставание в нашем сотрудничестве
Температура в Беларуси в последние дни осени на 3-7 градусов ниже климатической нормы
МИД Беларуси прокомментировал ситуацию вокруг событий в Керченском проливе
Посол Узбекистана о сотрудничестве с Беларусью: Мы должны придать импульс решению всех задач
2,5 тонны кокаина изъяли в Эквадоре
В Беларуси приостановили приём писем и посылок в Канаду
Комиссия по ЧС приостановила работу школы в Осиповичах
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четверг – время кинопремьер. На этой неделе зрителей ждут средневековые приключения, ремейк легендарного итальянского триллера спустя сорок лет и вестерн с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)