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МИД Беларуси прокомментировал ситуацию вокруг событий в Керченском проливе
Новости Беларуси. МИД Беларуси прокомментировал ситуацию вокруг событий в Керченском проливе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей заявил, что такое развитие ситуации подтверждает актуальность и реалистичность тех предупреждений, которые неоднократно высказывал Президент Беларуси относительно того, что мы постепенно сползаем к пропасти большого конфликта. Об этом, в частности, говорилось на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске.
Напомним, в десяти областях Украины
Официальные версии произошедшего Москвы и Киева разнятся. В МИД нашей страны отслеживают заявления, сделанные одной и другой стороной. Беларусь заинтересована, чтобы не было предпринято никаких шагов, которые привели бы к дальнейшему росту напряженности, поскольку это способно оказать влияние не только на региональную, но и на международную безопасность в целом.
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Новости Беларуси. МИД Беларуси прокомментировал ситуацию вокруг событий в Керченском проливе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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