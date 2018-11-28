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Найдены ушедшие из Новогрудской школы-интерната подростки
Новости Беларуси. Найдены подростки, которые ушли из Новогрудской школы-интерната.
Как
О пропаже несовершеннолетних стало известно 28 ноября. В обеденное время 15-летний Евгений Карач и 16-летний Олег Мишкун ушли из образовательного учреждения. Предполагалось, что они направились в Гродно.
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Новости Беларуси. Найдены подростки, которые ушли из Новогрудской школы-интерната. Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, во время розыска...
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