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На выставке для людей с инвалидностью незрячие могут «пощупать» портрет Путина
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В минском «БелЭкспо» проходит выставка «Универсальная среда», посвящённая технологиям, которые помогут комфортно жить людям с инвалидностью. Российская компания «Тифлоцентр «Вертикаль»» привезла на выставку портрет Владимира Путина для незрячих − президента России можно пощупать. Об этом на своей странице в Facebook
Как сказали работники компании в
Также у своего стенда компания вывесила российских флаг с автографом Путина, а рядом стоит ножной протез с изображением флага СССР.
Форум продлится ещё два дня − пятницу и субботу.
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В минском «БелЭкспо» проходит выставка «Универсальная среда», посвящённая технологиям, которые помогут комфортно жить людям с инвалидностью. Российская компания...
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