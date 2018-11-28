На выставке для людей с инвалидностью незрячие могут «пощупать» портрет Путина

В минском «БелЭкспо» проходит выставка «Универсальная среда», посвящённая технологиям, которые помогут комфортно жить людям с инвалидностью. Российская компания «Тифлоцентр «Вертикаль»» привезла на выставку портрет Владимира Путина для незрячих − президента России можно пощупать. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Михаил Мацкевич.

Как сказали работники компании в комментарии для «Радыё Свабода», они «просто взяли первый портрет, который попался под руку». По их словам, у компании очень много портретов, а работает она по заказам − может сделать любой портрет, который пожелает незрячий человек.

Также у своего стенда компания вывесила российских флаг с автографом Путина, а рядом стоит ножной протез с изображением флага СССР.

Форум продлится ещё два дня − пятницу и субботу.