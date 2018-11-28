Беларусы смогут открывать счета за границей без разрешения Нацбанка

Зампредседателя правления Нацбанка Сергей Калечиц заявил, что в 2019 году беларусам разрешать открывать счета в иностранных банках без разрешения Нацбанка, пишет БелТА. Он выступал 29 ноября на международном деловом форуме Банка развития для иностранных партнёров BelarusCrossway'18.

Сейчас граждане Беларуси должны просить у Нацбанка разрешение открыть счёт в банках-нерезидентах нашей страны. Исключение − когда беларус живёт в другом государстве, например, с видом на жительство. Калечиц объяснил, что это решение связано с реализацией Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы.

По его словам, в 2019 году планируют принять новую редакцию закона о валютном регулировании и контроле. Нас ждёт небольшая либерализация − отменят административные процедуры при валютных операциях, которые связаны с движением капитала, а также при использовании юрлицами счетов в иностранных банках.