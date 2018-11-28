﻿ Беларусы смогут открывать счета за границей без разрешения Нацбанка. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусы смогут открывать счета за границей без разрешения Нацбанка

29.11.2018 17:30 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Зампредседателя правления Нацбанка Сергей Калечиц заявил, что в 2019 году беларусам разрешать открывать счета в иностранных банках без разрешения Нацбанка, пишет БелТА. Он выступал 29 ноября на международном деловом форуме Банка развития для иностранных партнёров BelarusCrossway'18.

Сейчас граждане Беларуси должны просить у Нацбанка разрешение открыть счёт в банках-нерезидентах нашей страны. Исключение − когда беларус живёт в другом государстве, например, с видом на жительство. Калечиц объяснил, что это решение связано с реализацией Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы.

По его словам, в 2019 году планируют принять новую редакцию закона о валютном регулировании и контроле. Нас ждёт небольшая либерализация − отменят административные процедуры при валютных операциях, которые связаны с движением капитала, а также при использовании юрлицами счетов в иностранных банках. 

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зампредседателя правления Нацбанка Сергей Калечиц заявил, что в 2019 году беларусам разрешать открывать счета в иностранных банках без разрешения Нацбанка,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Проводится районный конкурс детского рисунка «Природа и животный мир Беларуси»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика