Белорусам разрешат открывать счета в иностранных банках

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Сергей Калечиц на деловом форуме Банка развития для иностранных партнеров BelarusCrossway'18 отметил, что предусматривается принять новую редакцию закона о валютном регулировании и валютном контроле, передает БЕЛТА .

Беларусь может отменить административные процедуры при проведении валютных операций, которые связаны с движением капитала. Также снимут ограничения при открытии и использовании счетов юрлицами за пределами страны. Сроки репатриации валютной выручки предусматривается установить непосредственно в контрактах предприятий.