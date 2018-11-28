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Белорусам разрешат открывать счета в иностранных банках
Сергей Калечиц на деловом форуме Банка развития для иностранных партнеров BelarusCrossway'18 отметил, что предусматривается принять новую редакцию закона о валютном регулировании и валютном контроле, передает
Беларусь может отменить административные процедуры при проведении валютных операций, которые связаны с движением капитала. Также снимут ограничения при открытии и использовании счетов юрлицами за пределами страны. Сроки репатриации валютной выручки предусматривается установить непосредственно в контрактах предприятий.
В стране продолжат работу по дедолларизации экономики, отметил заместитель председателя правления
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Планируется снять ограничения на открытие физлицами счетов в зарубежных банках.
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