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Белорусам разрешат открывать счета в иностранных банках

29.11.2018 17:33 — Разное | Myfin  
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Белорусам разрешат открывать счета в иностранных банках
фото: Myfin.by

Сергей Калечиц на деловом форуме Банка развития для иностранных партнеров BelarusCrossway'18 отметил, что предусматривается принять новую редакцию закона о валютном регулировании и валютном контроле, передает БЕЛТА.

Беларусь может отменить административные процедуры при проведении валютных операций, которые связаны с движением капитала. Также снимут ограничения при открытии и использовании счетов юрлицами за пределами страны. Сроки репатриации валютной выручки предусматривается установить непосредственно в контрактах предприятий.

В стране продолжат работу по дедолларизации экономики, отметил заместитель председателя правления Нацбанка.

 
 
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Планируется снять ограничения на открытие физлицами счетов в зарубежных банках.
 
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Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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