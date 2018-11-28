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Каких штрафов ГАИ водителям стоит бояться зимой
Myfin.by сделал обзор наиболее важных пунктов, на которые автолюбителям стоит обратить особое внимание. Иначе вполне возможно, что вашему бюджету угрожает штраф от сотрудника Госавтоинспекции, а то и не один.
За летнюю резину и старые шины
С 1 декабря все автомобили на белорусских дорогах уже обязаны быть в зимних шинах. Об этом Госавтоинспекция в текущем месяце предупреждала не раз – летняя резина зимой серьезно угрожает безопасности дорожного движения.
С 26 ноября по 6 декабря Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию «Жизнь дороже шин!».
Предусмотрен штраф для тех водителей, на автомобилях которых установлены изношенные зимние шины.
Если высота рисунка протектора менее 4 миллиметров, водитель может получить предупреждение либо штраф в размере 1
За неисправность световых приборов
Зимой желательно ездить с фарами ближнего или дневного света даже в светлое время суток – из-за плохой видимости и короткого светового дня.
За управление транспортным средством с не горящими фарами и задними габаритными огнями (в темное время суток и в условиях недостаточной видимости) ГАИ наказывает штрафом от 24,50 до 73,50 рублей или предупреждением.
За нарушение правил пользования внешними световыми приборами – штрафом в 49 рублей или предупреждением.
За неправильную парковку
Если в другое время сотрудник ГАИ еще может сделать предупреждение за такое нарушение, то зимой, когда неправильно припаркованные автомобили мешают уборке снега, водителя не просто оштрафуют – вполне возможно, что машину ему придется забирать уже со штрафстоянки.
За остановку и стоянку с нарушением правил дорожного движения штраф составляет 24,50 рублей. За повторное нарушение правил остановки и стоянки в течение одного года, либо за неправомерную стоянку транспортного средства на месте, отведенном для стоянки автомобилей инвалидов – штраф 49 рублей.
Если такое же нарушение зафиксировано камерами, которые работают в автоматическом режиме, штраф составит 24,5 рублей.
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