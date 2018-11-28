Каких штрафов ГАИ водителям стоит бояться зимой

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Myfin.by сделал обзор наиболее важных пунктов, на которые автолюбителям стоит обратить особое внимание. Иначе вполне возможно, что вашему бюджету угрожает штраф от сотрудника Госавтоинспекции, а то и не один.

За летнюю резину и старые шины

С 1 декабря все автомобили на белорусских дорогах уже обязаны быть в зимних шинах. Об этом Госавтоинспекция в текущем месяце предупреждала не раз – летняя резина зимой серьезно угрожает безопасности дорожного движения.

С 26 ноября по 6 декабря Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию «Жизнь дороже шин!». Это будут рейды по выявлению нарушителей. Тем, кто своевременно не переобул машину в зимнюю резину, грозит штраф в размере 12,25 рублей.

Предусмотрен штраф для тех водителей, на автомобилях которых установлены изношенные зимние шины.

Если высота рисунка протектора менее 4 миллиметров, водитель может получить предупреждение либо штраф в размере 1 базовой величины – это 24,5 рублей.

За неисправность световых приборов

Зимой желательно ездить с фарами ближнего или дневного света даже в светлое время суток – из-за плохой видимости и короткого светового дня.

За управление транспортным средством с не горящими фарами и задними габаритными огнями (в темное время суток и в условиях недостаточной видимости) ГАИ наказывает штрафом от 24,50 до 73,50 рублей или предупреждением.

За нарушение правил пользования внешними световыми приборами – штрафом в 49 рублей или предупреждением.

За неправильную парковку

Если в другое время сотрудник ГАИ еще может сделать предупреждение за такое нарушение, то зимой, когда неправильно припаркованные автомобили мешают уборке снега, водителя не просто оштрафуют – вполне возможно, что машину ему придется забирать уже со штрафстоянки.

За остановку и стоянку с нарушением правил дорожного движения штраф составляет 24,50 рублей. За повторное нарушение правил остановки и стоянки в течение одного года, либо за неправомерную стоянку транспортного средства на месте, отведенном для стоянки автомобилей инвалидов – штраф 49 рублей.

Если такое же нарушение зафиксировано камерами, которые работают в автоматическом режиме, штраф составит 24,5 рублей.