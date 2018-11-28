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"Золотой туалет знаете? Этот будет бриллиантовый" В Гомеле строят еще один туалет на набережной. Зачем?!
На Киевском спуске приступают к новым строительным работам - на Набережной началось строительство второго общественного туалета.
На участке склона в районе памятника гомельским ополченцам снесли деревья и поставили ограждения. Сегодня здесь ведутся интенсивные земляные работы, на которых занято три экскаватора.
В верхней части террасы, похоже, уже выставляется опалубка для заливки бетона. При этом паспорт строящегося объекта отсутствует, поэтому, что здесь сооружается, кем и зачем, понять не так просто.
Один из рабочих, занятых на объекте, на вопрос "
— Золотой туалет, который рядом, знаете? Так тут будет туалет бриллиантовый.
В администрации Центрального района подтвердили — на Киевском спуске действительно сооружается еще один туалет. Заказчиком является УКС Гомельского горисполкома, проектировщиком — институт «Гомельгражданпроект». Стоимость сооружения очередного туалета журналистам не назвали.
А можно ли вести такие строительные работы в этом месте? Гомельский парк находится на учете сразу двух ведомств — Министерства культуры и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. И подлежит особому режиму охраны — как с культурно-исторической, так и с экологической точки зрения.
Но территория, где начато строительство очередного туалета, официально к парковой зоне не относится. Также и прибрежные террасы собственно парка в 2014 году были выведены из границ «ботанического памятника природы республиканского значения», которым является Гомельский парк.
Тем не менее, район Киевского спуска продолжает оставаться зоной охраны археологических памятников. Именно здесь в период Киевской Руси находился северный посад древнего Гомия.
В нескольких сотнях метров отсюда, у Боярского спуска, гомельскими археологами была обнаружена и исследована земляная пещера того периода, в которой предположительно находилась обитель одного из первых христианских монахов в Гомеле. Однако сейчас это место также фактически застроено под развлекательное учреждение.
Также непонятно, насколько удачно новый общественный туалет впишется в архитектурный ландшафт рядом с Гомельским дворцом, Петропавловским собором и зданиями XIX века?
Впрочем, с учетом недавно построенного слева от Киевского спуска «самого дорогого туалета страны», наш город с возведением второй уборной, уже по правую руку, может претендовать и на первый туалетный архитектурный ансамбль в Беларуси? Или — в мире?
Но все же вопрос, а зачем нужны в радиусе нескольких сот метров две дорогостоящие уборные, является в этом туалетном деле более чем естественным.
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"Золотой туалет знаете? Этот будет бриллиантовый" В Гомеле строят еще один туалет на набережной. Зачем?!
На Киевском спуске приступают к новым строительным работам - на Набережной началось строительство второго общественного туалета.
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