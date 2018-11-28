Белпочта остановила отправку посылок и писем в Канаду

В настоящее время в Канаде проходят забастовки сотрудников оператора Canada Post, из-за чего осложнилась ситуация с обработкой почтовых отправлений в крупнейших сортировочных центрах, расположенных в Торонто, Монреале и Ванкувере.





"По просьбе оператора Canada Post с 15 ноября закрыт прием всей почты", – сказали на предприятии.





Там также отметили, что в этой стране обрабатывают транзитную корреспонденции, идущую в небольшие страны в Южной и Северной Америке, поэтому туда письма тоже доставляться не будут. Полный список государств, куда временно нельзя отправить корреспонденцию, размещен на сайте "Белпочты".









Протесты работников Canada Post продолжаются уже несколько недель - периодически к забастовкам подключаются почтовые центры в разных регионах страны, что осложняет ситуацию со сроками доставки корреспонденции адресатам. Профсоюз почтовых работников требует, чтобы сельские и пригородные перевозчики почты имели равные трудовые права с сотрудниками компании, работающими в больших городах. Среди выдвигаемых предложений профсоюза – увеличение зарплат и премий за сверхурочную работу.



