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Белпочта остановила отправку посылок и писем в Канаду

29.11.2018 17:50 — Разное | Партизан  
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Письма и посылки из Беларуси временно не будут доставляться в Канаду, сообщила пресс-служба РУП "Белпочта".

В настоящее время в Канаде проходят забастовки сотрудников оператора Canada Post, из-за чего осложнилась ситуация с обработкой почтовых отправлений в крупнейших сортировочных центрах, расположенных в Торонто, Монреале и Ванкувере.

"По просьбе оператора Canada Post с 15 ноября закрыт прием всей почты", – сказали на предприятии.

Там также отметили, что в этой стране обрабатывают транзитную корреспонденции, идущую в небольшие страны в Южной и Северной Америке, поэтому туда письма тоже доставляться не будут. Полный список государств, куда временно нельзя отправить корреспонденцию, размещен на сайте "Белпочты".


Протесты работников Canada Post продолжаются уже несколько недель - периодически к забастовкам подключаются почтовые центры в разных регионах страны, что осложняет ситуацию со сроками доставки корреспонденции адресатам. Профсоюз почтовых работников требует, чтобы сельские и пригородные перевозчики почты имели равные трудовые права с сотрудниками компании, работающими в больших городах. Среди выдвигаемых предложений профсоюза – увеличение зарплат и премий за сверхурочную работу.


 
 
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Письма и посылки из Беларуси временно не будут доставляться в Канаду, сообщила пресс-служба РУП "Белпочта".
 
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Газета Авангард
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Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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