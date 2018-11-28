ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кручинкина впервые бежала за Беларусь и выиграла медаль на Кубке IBU

29.11.2018 17:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Биатлонистка Ирина Кручинкина, получившая белорусское гражданство в межсезонье, выиграла серебро первого этапа Кубка IBU, сообщает Sputnik.

Сегодня в шведском Идре стартовал первый этап Кубка IBU. В первый соревновательный день были разыграны награды в женском спринте.

Победу праздновала представительница Швеции Ингела Андерсен, преодолевшая дистанцию за 23 минуты 44 секунды (0 промахов). Кручинкина поднялась на пьедестал второй, проиграв лидеру восемь секунд (0). Россиянка Анастасия Морозова стала третьей (+32,9 секунды; 1 промах).

"Я изначально настраивалась на хороший результат. Несмотря на то, что погодные условия не совсем хорошие, присутствует ветер, у меня все получилось. Сервис сработал хорошо, отмечу хорошее скольжение лыж", - приводит слова Кручинкиной пресс-служба Белорусской федерации биатлона. 

Вторая белоруска Инна Костюченко стала 57-й – она пересекла финишную черту спустя три минуты 41,1 секунды после Андерсен (5).

Сегодня также состоялась мужская спринтерская гонка. Белорусы в ней не выиграли ничего: Виктор Кривко стал 19-м, а Дмитрий Лазовский – 26-м.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Биатлонистка Ирина Кручинкина, получившая белорусское гражданство в межсезонье, выиграла серебро первого этапа Кубка IBU, сообщает Sputnik.
 
Новости дня
Новости разные
 
МВФ советует властям Беларуси ограничить рост зарплат в течение двух лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика