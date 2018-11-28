Кручинкина впервые бежала за Беларусь и выиграла медаль на Кубке IBU

Сегодня в шведском Идре стартовал первый этап Кубка IBU. В первый соревновательный день были разыграны награды в женском спринте.





Победу праздновала представительница Швеции Ингела Андерсен, преодолевшая дистанцию за 23 минуты 44 секунды (0 промахов). Кручинкина поднялась на пьедестал второй, проиграв лидеру восемь секунд (0). Россиянка Анастасия Морозова стала третьей (+32,9 секунды; 1 промах).





"Я изначально настраивалась на хороший результат. Несмотря на то, что погодные условия не совсем хорошие, присутствует ветер, у меня все получилось. Сервис сработал хорошо, отмечу хорошее скольжение лыж", - приводит слова Кручинкиной пресс-служба Белорусской федерации биатлона.





Вторая белоруска Инна Костюченко стала 57-й – она пересекла финишную черту спустя три минуты 41,1 секунды после Андерсен (5).





Сегодня также состоялась мужская спринтерская гонка. Белорусы в ней не выиграли ничего: Виктор Кривко стал 19-м, а Дмитрий Лазовский – 26-м.



