Самовольные надписи сталинской эпохи в Бресткой крепости размещены незаконно и должны быть удалены, как и баннеры со сценами насилия, а на инициаторов этих работ должны быть заведены административные дела. Такой ответ на свое обращение получил руководитель организации “За свой город” Игорь Масловский от Министерства культуры РБ.





Пресс-служба организации «За свой город» напоминает, что группа лиц во главе с бывшим вторым секретарем Брестского городского комитета БРСМ, а ныне руководителем Молодежного патриотического центра на территории Брестской крепости Петром Пицко, самовольно наносит надписи на фасады зданий, размещает в оконных проемах собственные фотоматериалы со сценами насилия с использованием оружия.





Кроме того, ими проведена вырубка деревьев и кустарников без соответствующего разрешения.

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«Мы считаем, что эпоха, которую пытаются реконструировать и подражать отдельные личности, не является примером для воспитания нашей молодежи. И хотя в Западную Беларусь сталинский режим пришёл намного позже, но ряды миллионов невинных жертв пополнились и брестчанами», - комментирует ситуацию Игорь Масловский.





Брестская городская организация Белорусской социал-демократической партии (Грамада) выражает солидарность с позицией организации “За свой город". В ближайшее время они намерены обратиться к местным властям за разъяснениями: чем занимается центр патриотического воспитания молодежи.





«Данный центр расположен на территории старого города Берестье. Именно здесь на протяжении столетий вершилась история не только нашего города, Беларуси, но и Восточной Европы. Эти земли помнят героические сражения защитников древнего Берестья против монголо-татарского нашествия и судьбоносную встречу Витовта и Ягайлы по планированию генеральной битвы с крестоносцами под Грюнвальдом.





Именно здесь развивалось самоуправление с получением Магдебургского права, именно в нашем древнем городе была основана первая типографии на территории Беларуси и издана Брестская Библия. Это место заключения Брестской Унии, Брестского мира и польской обороны крепости от нацистов в 1939 году.





Нам интересно, что делает руководство патриотического центра для воспитания гордости за историю наших предков?» - выражает позицию Брестской городской организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) ее руководитель Анна Канюс.









«Мы считаем, что патриотизм начинается не с 1941 года. К сожалению, на фотографиях молодежного патриотического центра мы видим лишь молодых людей в форме цвета хаки. Мы уверены, что должны воспитывать молодое поколение на примерах и уроках всей нашей тысячелетней истории.





Это будет справедливо для всех жителей города. Мы призываем органы власти восстановить историческую справедливость и наполнить патриотическое воспитание легендарным прошлым всех исторических эпох нашего города» - добавляет Игорь Масловский.





Общественные активисты намерены контролировать ситуацию и сделают все возможное для придания гласности сведений о лицах, привлеченных к административной ответственности за нарушение законодательства.