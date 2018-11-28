"Все гнилое - и суды, и выборы, и власть"





Елена Маслюкова и Анатолий Змитрович с группой поддержки у суда в Гомеле.





9 октября Светлогорский районный суд вынес постановление о привлечении Маслюковой к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 базовых величин за участие в несанкционированном массовом мероприятии (флешмобе) 15 сентября.





А накануне этот же суд наказал штрафом в 20 базовых величин активиста Анатолия Змитровича. В суде правозащитница доказывала, что она в флеш-мобе не участвовала, за мероприятием наблюдала как правозащитник.





Елена Маслюкова сообщила правозащитникам, что во время рассмотрения жалобы областным судом заметила, как двое людей в штатском все время следили за светлогорскими активистами, заглядывали в автомобиль, на котором они приехали, ждали на улице и в здании.









Судья областного суда Олег Хорошко зачитал выдержки из жалобы, заслушал претензии Маслюковой, вышел в совещательную комнату и принял решение оставить постановление суда Светлогорского района в силе, а жалобу без удовлетворения. Так же формально прошел он и к рассмотрению жалобы Анатолия Змитровича.





"Все мы почувствовали еще раз на себе белорусское правосудие и возвращаемся домой" - отметила светлогорская правозащитница.