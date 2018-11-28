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"Все гнилое - и суды, и выборы, и власть"

29.11.2018 17:21 — Разное | Партизан  
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В Гомельском областном суде 28 ноября состоялось рассмотрение жалоб светлогорских активистов Елены Маслюковой и Анатолия Змитровича.


 
Елена Маслюкова и Анатолий Змитрович с группой поддержки у суда в Гомеле.

9 октября Светлогорский районный суд вынес постановление о привлечении Маслюковой к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 базовых величин за участие в несанкционированном массовом мероприятии (флешмобе) 15 сентября. 

А накануне этот же суд наказал штрафом в 20 базовых величин активиста Анатолия Змитровича. В суде правозащитница доказывала, что она в флеш-мобе не участвовала, за мероприятием наблюдала как правозащитник.

Елена Маслюкова сообщила правозащитникам, что во время рассмотрения жалобы областным судом заметила, как двое людей в штатском все время следили за светлогорскими активистами, заглядывали в автомобиль, на котором они приехали, ждали на улице и в здании.


Судья областного суда Олег Хорошко зачитал выдержки из жалобы, заслушал претензии Маслюковой, вышел в совещательную комнату и принял решение оставить постановление суда Светлогорского района в силе, а жалобу без удовлетворения. Так же формально прошел он и к рассмотрению жалобы Анатолия Змитровича.

"Все мы почувствовали еще раз на себе белорусское правосудие и возвращаемся домой" - отметила светлогорская правозащитница.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомельском областном суде 28 ноября состоялось рассмотрение жалоб светлогорских активистов Елены Маслюковой и Анатолия Змитровича.
 
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Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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